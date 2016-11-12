«Этично или неэтично». В рязанском театре выступила липецкая труппа

С 10 по 12 ноября в Рязани проходили гастроли Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого. Спектакли показывали в Рязанском драмтеатре.

В пятницу, 11 ноября, липчане представили рязанцам комсомольский водевиль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Его поставил главный режиссер липецкого театра Сергей Бобровский.

Действие происходило в Москве 20-х годов. В комнате жили два приятеля — Василий и Абрам. Неожиданно друг для друга (и для себя) они женились в один день и привели супруг жить в комнату. В итоге новым семьям пришлось разделить жилье на две половины — прочертить линию мелом.

Жена Василия — Людмила — хозяйка, «по-мещански» обустроила свою половину комнаты, насильно поила и кормила мужа. Жена Абрама — Тоня Кузнецова — ярая комсомолка, читала труды Ленина, пока ее муж ходил в рваных штанах. Кстати, пару лет назад между Кузнецовой и Василием был роман.

Однажды выяснилось, что мягкий Абрам идеально подходит Людмиле, а между Василием и Тоней не утихли чувства. Девушки в этой ситуации поступили просто — Людмила ушла от Василия, а Кузнецова собралась работать в деревне.

Расстроенные соседи назначили дуэль на шашках, когда их жены все же вернулись. Мирно закончить конфликт помог следящий за порядком района Флавий. Он спросил у каждого, кто кого любит, что все расставило на свои места.

По ходу постановки своеобразным «голосом правды» выступал местный поэт Емельян Черноземный

По ходу постановки своеобразным «голосом правды» выступал местный поэт Емельян Черноземный. Вместе со своим товарищем, бившим в барабан в нужные моменты, он стал любимцем рязанской публики.

На протяжении всего спектакля герои поднимали вопрос, что важнее: чувства или разум, мещанство или советская идеология? У Абрама был свой ряд вопросов: «Этично или не этично» есть чужую еду, разрешить чужой жене зашивать штаны, любить Людмилу и предавать Кузнецову. Этими и другими репликами герой Вячеслава Болдырева полюбился зрителям.

В финале спектакля актеры прочти зрителям поучительное стихотворение, в котором «разложили по полочкам», как поступать этично, а как — нет.

В четверг, 10 ноября, липецкий театр показал комедию Робина Хоудона «Шикарная свадьба». В воскресенье, 12 ноября, рязанцам показали два спектакля — «Приключения Тома Сойера» по пьесе Тимоти Мейсона и трагикомедию «Полковник-птица» Христо Бойчева.

Фото Евгения Савина