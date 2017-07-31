Эксперты посоветовали договариваться с банком в случае задолженности по кредиту

В Рязанской области за I квартал 2017 года 54% новых кредитов пошли на обслуживание старых долгов.

В июне этого года один из крупных российских банков отсудил у рязанца более 100 тысяч рублей. После того, как клиент несколько месяцев не платил по кредиту, банк подал на него в суд. И такие случаи не единичны.

Заемщикам не нужно надеяться, что кредит простят и что проблема сама собой решится. Если вы взяли кредит и возникли сложности с его возвратом, то лучшим решением будет обратиться в банк. «В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, и есть несколько способов решения проблем», — сказал в интервью изданию NewsNN.ru руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Михаил Мамута.

Скрываться — не выход

Средняя сумма кредита в Рязанской области за полгода выросла с 102,343 тысяч рублей до 121,632 тысяч рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным ЦБ, на 1 июня 2017 года общая задолженность рязанцев по кредитам составила 72,385 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,915 млрд рублей.

Оказаться в рядах должников несложно — любой может попасть в трудную жизненную ситуацию, остаться без работы и без денег. Пускать ситуацию на самотек при этом не выход — за просрочку платежа будет начисляться штраф. При процентной ставке по потребительским кредитам в Рязанской области от 12 до 28% (данные НБКИ) это может вылиться в немалые цифры. И лучше не доводить дело до звонков коллекторов, а идти в банк сразу, как только стало понятно, что нет возможности обслуживать кредит.

Как решить проблему

Вариантов решения несколько. Первый — отсрочка платежа. Если человек исправно погашал кредит и имеет хорошую кредитную историю, иначе говоря, показал себя добропорядочным заемщиком, то банк вполне может пойти навстречу и дать «кредитные каникулы» на несколько месяцев, чтобы человек поправил свои дела. Но суммы последующих платежей при этом будут увеличены.

Второй вариант — реструктуризация долга. Как правило, это уменьшение суммы ежемесячных платежей путем увеличения срока кредитования. Такой способ может быть выходом при общем снижении уровня доходов человека.

Еще один способ решения проблемы — предоставление льготного периода, во время которого заемщик будет выплачивать половину ежемесячного платежа, либо только проценты, либо только основной долг.

Для того чтобы банк смог принять решение об изменении условий кредитования, нужно документально обосновать причину своей временной неплатежеспособности. Этими документами могут быть приказ о сокращении и копия трудовой книжки с соответствующей записью, свидетельство о смерти созаемщика, справка об инвалидности или выписка из медкарты с подтверждением тяжелой болезни и длительной нетрудоспособности. Также это может быть исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, если работодатель задерживает зарплату, или документы о повреждении имущества, которое приносило доход.

Многие заемщики видят выход из сложившейся ситуации в том, чтобы взять новый кредит для погашения предыдущего. В Рязанской области за I квартал 2017 года 54% новых кредитов пошли на обслуживание старых долгов, сообщает Объединенное кредитное бюро. По сравнению с I кварталом 2016 года доля таких кредитов выросла на 1 процентный пункт.

Однако этот путь нельзя назвать стопроцентно удачным. Нет гарантии, что новый кредит будет иметь меньшую процентную ставку, а значит, долг только вырастет. К тому же тех, кто уже имеет кредит, банки кредитуют неохотно и иногда предоставить заем могут только микрофинансовые организации под крайне высокие проценты. Шаг в двери такой фирмы часто становится началом пути к долговой яме.

Исключением может стать спецпредложение банка по рефинансированию кредита с пониженными процентными ставками. Но оно обычно доступно лишь тем, у кого нет просроченных платежей и есть хорошая кредитная история.

Кредитные карты — незаметная ловушка

Одним из видов кредита является кредитная карта. Количество ее держателей растет, в том числе в Рязанской области. По данным Национального бюро кредитных историй, за январь — май этого года в регионе было выдано 12 055 новых кредитных карт. Это на 36,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако не все понимают, что кредитка, как и обычный кредит, имеет четкие условия — процентную ставку, срок погашения, штрафы за просрочку платежа. Чтобы кредитная карта была финансовым помощником, а не обременителем, сумму долга нужно гасить до истечения льготного периода.

Суд, коллекторы, приставы

Если заемщик не выполняет взятые на себя обязательства в течение трех месяцев, у банка есть право потребовать деньги через суд. При этом к сумме долга добавятся еще и судебные издержки. Суд, учтя доводы обеих сторон, может вынести решение о реструктуризации кредита, что позволит заемщику погасить долг. Но об этом лучше попытаться договориться с банком не доводя до суда.

«Если должник сразу, как только у него начали возникать финансовые проблемы, сообщит об этом банку, напишет заявление c просьбой о мерах по ослаблению финансовой нагрузки и выразит готовность погашать кредит, тем самым он подтвердит свою добропорядочность. И в случае, если банк откажет и подаст в суд, судья вполне может признать эти документы доводом в пользу должника и вынести решение, например, о невзыскании с него суммы пеней и штрафов, накопившихся после подачи этого заявления», — рассказал арбитражный управляющий Максим Зонов.

Не исключено, что до суда должник познакомится с коллекторами, которые будут настойчиво требовать вернуть долг. Если они действуют в рамках закона, то лучше прислушаться к напоминаниям и идти разговаривать с банком. Если же в ход пошли угрозы физической расправы, то это повод заявить в полицию.

Должникам, которые отказываются возвращать долг и после решения суда, придется пообщаться с судебными приставами. Они могут заблокировать банковские счета, наложить арест на имущество. Более того, если долг превышает 10 тыс. рублей, по решению суда заемщик может лишиться права выезда за границу.

Если банк отказывается идти на уступки, а сумма долга не превышает 300 тыс. рублей, можно обратиться к финансовому омбудсмену . Он, конечно, не спишет долг, но поспособствует поиску общего решения — например, убедить банк предоставить отсрочку или изменить условия кредита.

Рассчитывайте свои силы заранее

Принимая решение взять кредит, надо заранее рассчитать свои возможности. Как показывает практика, основная причина задолженности по выплатам в том, что люди переоценивают свои финансовые возможности.

Поэтому прежде чем брать кредит, надо внимательно подсчитать сумму, которую можно будет отдавать каждый месяц в счет его погашения. Обычно это не более 30-35% от суммы дохода, но так, чтобы оставшихся денег хватало на жизнь, квартплату и прочие обязательные расходы. Желательно иметь накопления в сумме трех месячных доходов, чтобы в случае форс-мажора продолжать гасить кредит. А на случай потери трудоспособности выручит страховка.

Некоторые заемщики считают, что закрытие банка обнуляет их кредит. Это не так. После лишения банка лицензии кредит переходит Агентству по страхованию вкладов. Реквизиты для оплаты долга при этом появляются на сайте АСВ.

Крайний вариант — банкротство

В 2015 году был принят закон о банкротстве физических лиц. Однако это не означает, что человеку просто так спишут все долги — значительная часть имущества будет выставлена на торги. Кроме того, в течение пяти лет банкрот не сможет взять кредит и занимать те управленческие должности, которые регистрируются в налоговой службе.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Рязанская область занимает второе место в России по количеству признанных банкротами физлиц на душу населения. На 100 тыс. человек приходится 55 банкротств. Как считают специалисты, высокий уровень банкротств характерен для регионов, в которых активно работают микрофинансовые организации. Тем не менее, согласно данным Национального бюро кредитных историй, Рязанская область не входит в топ-30 регионов России с наибольшим объемом кредитной задолженности.

Рязанец Сергей Правкин в течение последних 10 лет имел устойчивый высокий доход, при этом постоянно брал кредиты и платил вовремя. «После 2014 года зарплата стала меньше и с задержками, — рассказывает мужчина. — Для оплаты кредитов пришлось занимать деньги у знакомых, потом начал обращаться в микрофинансовые организации и буквально за три месяца оказался в долговой яме, задолжав больше миллиона рублей. Через суд был признан банкротом. Сейчас идет процедура реализации имущества».

По словам Максима Зонова, средняя задолженность у тех, кто начинает процедуру банкротства, составляет около 800 тысяч рублей.