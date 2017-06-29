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17:21, 29 июня 2017 1 793

Дочерние компании «Роснефти» отчитались перед областным правительством за 2016 год

Дочерние компании «Роснефти» отчитались перед областным правительством за 2016 год

Дочерние компании «Роснефти» — АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и ПАО «Рязаньнефтепродукт» отчитались перед областным правительством за 2016 год. В среду, 28 июня, прошло заседание круглого стола по устойчивому развитию в регионе дочерних обществ НК «Роснефть».

В работе круглого стола приняли участие первый зампред правительства Рязанской области Сергей Самохин, руководители профильных министерств и ведомств, администрация города, представители учреждений социальной сферы, общественных организаций.

В ходе заседания руководители РНПК и РНП доложили собравшимся о проделанной работе и поделились планами дальнейшего развития предприятий.

«За прошедший год РНПК переработала более 15 млн тонн нефти. В рамках программы импортозамещения была произведена замена старого катализатора на отечественный аналог, кроме того компания успешно внедрила систему технического контроля оборудования, что повысило уровень промышленной безопасности и надежности работы», — рассказал гендиректор предприятия Владимир Абрамов. — Завод — крупнейший налогоплательщик в стране, в 2016 году в бюджет области было направлено 2 млрд. рублей. Также РНПК в рамках реализации программы по энергоэффективности сократила потребление энергоресурсов на 1114 тысяч килоджоулей".

На встрече была затронута и тема очистных сооружений

«Проблема по их реконструкции хорошо известна, — сказал Сергей Самохин. — Ее решение требует серьезных вложений и решать ее необходимо совместными усилиями. Уже есть реальные сдвиги в этой работе».

Владимир Абрамов отметил, что реконструкция очистных сооружений входит в масштабную программу развития предприятия. По его словам, все проекты программы направлены на увеличение глубины переработки и минимизацию воздействия на окружающую среду.

«Эффективное развитие Рязанской нефтеперерабатывающей компании, как крупнейшего налогоплательщика и системообразующего предприятия, имеет большое значение для устойчивого развития промышленного сектора экономики региона», — подчеркнул Самохин.

Участники круглого стола также обсудили результаты производственной деятельности ПАО «Рязаньнефтепродукт» за прошлый год и планы его развития.

В завершении встречи участники обменялись мнениями и высказали предложения по работе в 2017 и последующие годы.

«Проведение подобных совместных встреч позволяет обсудить возникающие вопросы и скорректировать дальнейшие совместные шаги в развитии производства и социальной сферы. Правительство готово рассмотреть конструктивные предложения и в рамках полномочий поучаствовать в их реализации», — сказал Сергей Самохин.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Автор: Александр Блохин

© RZN.info

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