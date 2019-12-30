Директор рязанского филиала РСХБ рассказал об итогах работы банка

Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году. За время своей работы филиал стал надежным финансовым партнером для агропромышленного комплекса, предприятий и населения региона.

За 17 лет активной работы кредитные вложения банка в экономику региона достигли 110 млрд рублей. При поддержке банка в Рязанской области реализовали более 30 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК.

На сегодняшний день «Россельхозбанком» сформирована развития сеть дополнительных офисов, насчитывающая 20 точек продаж в Рязанской области.

Об итогах работы рязанского филиала РСХБ рассказал директор филиала Сергей Синякин.

— Сергей Владимирович, как сегодня можно оценить деятельность рязанского филиала АО «Россельхозбанк» в 2019 году?

— Предварительные итоги нашей работы за 2019 год внушают оптимизм. «Россельхозбанк» один из лидеров банковской системы региона. Филиал растет темпами более высокими, чем планировалось. За год значительно выросли активы и пассивы, а также количество клиентов филиала.

Значительный рост финансовых показателей был достигнут благодаря эффективной работе команды рязанского филиала, которая нацелена на результат. Совокупный кредитный портфель рязанского филиала «Россельхозбанка» к концу года составит более 28 млрд рублей, увеличившись более, чем на 5 млрд рублей. При этом было выдано аграриям региона 12 млрд кредитных средств.

Розничный кредитный портфель рязанского филиала «Россельхозбанка» превысил 6 млрд рублей. Кредитными продуктами «Россельхозбанка» воспользовались более 20 тысяч жителей Рязанской области. Если говорить об объемах привлеченных средств, то на конец года они составят порядка 30 млрд рублей. Рост сложился, как по остаткам на расчетных счетах юридических лиц, так и по вкладам населения.

— Какие из крупных инвестиционных проектов реализуются в регионе уже сегодня?

— В настоящее время при кредитной поддержке банка реализуется целый ряд масштабных проектов в сфере АПК. Особенно выделяются проекты по строительству животноводческих комплексов. В июне 2018 года рязанский филиал «Россельхозбанка» открыл лимиты кредитования заемщику ООО «Ока Молоко»", входящему в группу компаний «ЭкоНива» и поддержал реализацию крупных региональных инвестпроектов — строительство трех молочно-товарных комплексов в Пителинском, Шацком и Александро-Невском районах Рязанской области с общим объемом финансирования более 9,8 млрд руб. Проектная мощность комплексов по производству сырого молока составит более 113 тысяч тонн молока в год (310 тонн в сутки). В настоящий момент два из трех комплексов введены в эксплуатацию.

В апреле 2019 года в Рязанской области в Пителенском районе состоялось открытие животноводческого комплекса «Нестерово» на 2 800 голов дойного стада, а в начале декабря 2019 года в Шацком районе была открыта «мегаферма» «Шацк» на 6000 голов, самая крупная на европейской части России. Общая сумма инвестиций составила более 6,8 млрд рублей.

— Как банк работает с малым бизнесом?

— Одним из приоритетных направлений РСХБ является поддержка малых форм хозяйствования. Мы гордимся тем, что 80% всех выданных кредитов в регионе по малым формам хозяйствования приходится на наш Банк.

Кроме того, специально для фермерских хозяйств мы разработали кредитные программы: «Микро АПК», позволяющий получить заем в упрощенном порядке, продукт «Стань фермером», направленный на поддержку начинающих фермеров, являющихся победителями конкурса «Агростартап». В этой линейке мы учитываем специфику сельскохозяйственного бизнеса.

Так продукт «Микро АПК» предназначен для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнения оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 миллионов рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых. По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в банке.

— «Россельхозбанк» в рамках программы по льготному кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств — членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) предлагает кредит на упрощенных условиях. В чем они заключается?

— Упрощенные условия программы позволяют оформить кредит фермерам-членам АККОР на срок до 12 месяцев на сумму до 5 миллионов рублей по льготной ставке в 4,5 процента годовых. Для участия требуется ходатайство АККОР — крупнейшей организации, объединяющие фермерские хозяйства России.

— Есть ли еще какие-то меры поддержки аграриев, кроме льготных кредитов и особых банковских продуктов? — Мы идем по пути разработки более выгодных предложений для аграриев. Так, с 2019 года мы отменили комиссии по ряду банковских услуг для экспортеров сельхозпродукции. Теперь они могут открывать и вести счета, выполнять денежные переводы, не тратя деньги на комиссию.

Напомню, что «Россельхозбанк» первым подписал соглашение с Минсельхозом России о реализации программы повышения конкурентоспособности, предусматривающее льготное кредитование сельхозпроизводителей-экспортеров в рамках постановления правительства РФ от 26.04.2019 № 512. Новый механизм предоставления субсидий направлен на повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение ее объема за счет создания новой товарной массы. Кредитная политика РСХБ выстраивается в соответствии с государственной задачей.

— Сергей Владимирович, «Россельхозбанк» — банк универсальный, что он может предложить жителям Рязани и области?

— У нас современный, динамично развивающийся банк. Работа с населением одно из важных направлений нашей деятельности. Мы предлагаем весь спектр услуг: широкую линейку вкладов, ипотечное и потребительское кредитование, кредитные карты, сейфовые ячейки.

— В этом году «Россельхозбанк» несколько раз снижал процентные ставки по кредитам для населения. Давайте остановимся на этом подробнее.

— Действительно, в этом году «Россельхозбанк» неоднократно снижал ставки по потребительским кредитам для физических лиц. Льготные условия от 7,5 процентов годовых действуют для работников бюджетных организаций и клиентов, которые получают свою зарплату на карты «Россельхозбанка».

— Чем порадует «Россельхозбанк» тех, у кого в ближайших планах покупка или строительство жилья?

— Очередным снижением процентных ставок по ипотечным кредитам. Сейчас ставки по ипотечным кредитам ниже докризисного уровня. РСХБ работает со всеми застройщиками области. В рамках акции «Мечты сбываются» теперь можно оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по специальной пониженной cтавке. Срок кредитования — до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

Также продолжается и акция «Дом мечты» — до 31 января 2020 года это возможность оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка также по очень привлекательной процентной ставке. Обе акции распространяются на ипотечные программы, в том числе и для молодых семей. Для семей с детьми мы предлагаем ипотеку под 4,7%, на такую ипотеку могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родился или родится второй, третий или последующий ребенок, имеющий гражданство России. Из общего объема выданных займов с начала года свыше 42% приходится на ипотеку.

— Сейчас многие банки предлагают своим клиентам рефинансировать ранее взятые кредиты.

— Есть такая программа и в «Россельхозбанке», и она пользуется спросом. Не так давно многие были вынуждены брать кредиты под высокие проценты. Теперь, когда ставки снизились, можно уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Клиенты, имеющие потребительские кредиты в сторонних банках, могут воспользоваться программой «Рефинансирование потребительских кредитов» по ставке от 9,9% годовых, что является одним из наиболее выгодных предложений на банковском рынке. Для оформления заявки для рефинансирования задолженности необходимо написать заявление и предоставить документы, подтверждающие личность и платежеспособность заемщика, а также документы, выданные банком-кредитором.

— Насколько реально рефинансировать в «Россельхозбанке» ипотечный кредит, ранее оформленный в вашем или другом банке?

— Этот вопрос решают многие рязанцы и жители области, которые оформили ипотеку несколько лет назад. По рефинансированию ипотеки в «Россельхозбанке» до 31 января 2020 года продлена акция «Не переплачивай!». Ставка вас порадует. По условиям акции, рефинансировать можно кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита до 20 млн рублей, срок кредитования до 30 лет. Рефинансировать можно ипотечный кредит, ранее оформленный в «Россельхозбанке» или в другом банке.

— Есть в розничном сегменте «Россельхозбанка» какие-то особые кредитные программы или специальные предложения?

— Есть программы по кредитованию пенсионеров. Воспользоваться кредитом без поручителей могут как работающие, так и неработающие пенсионеры под низкую процентную ставку. Сумма кредита может составлять от 30 000 до 1 500 000 рублей (включительно) сроком до семи лет (при условии, что на момент полного погашения кредита возраст заемщика не будет превышать 75 лет).

Также для различных категорий клиентов, например, участников зарплатных проектов, «надежных» клиентов банка, работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих действуют дополнительные скидки от 1,0 до 2,5 процентных пунктов к процентным ставкам банка.

В завершение, хотелось бы от всей души поздравить всех с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут. Перелистывая очередную страницу истории, мы ожидаем хороших новостей, новых проектов и побед. Пусть наступающий год принесет вам много приятных событий и счастливых моментов. Пусть все лучшее, что было в году предыдущем, сохранится и приумножится!

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.