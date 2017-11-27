Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:24, 27 ноября 2017 94

«Депозит+» или Альтернатива банковского депозита

«Депозит+» или Альтернатива банковского депозита

Снижение средних ставок по банковскому депозиту заставило граждан искать не менее надежные, но потенциально более доходные инструменты. Дополнением или даже заменой банковскому вкладу стали облигации федерального займа (ОФЗ).

Эти бумаги, выпущенные государством, помимо высокой надежности, обладают рядом преимуществ — купонный доход (регулярно выплачиваемые проценты) не облагается налогом, а выйти из бумаг можно в любой момент без потери накопленного купонного дохода. Но держатель облигации может заработать еще больше за счет роста котировок облигации.

Ряд ОФЗ обладают очень интересным свойством — когда Банк России снижает ключевую ставку, и как следствие, банки снижают ставки по вкладам, котировки облигаций растут. Основная сложность — выбрать именно те облигации, которые будут дорожать. Впрочем, можно воспользоваться готовым решением в сервисе «Автоследование» от инвестиционной компании «Финам», подключившись к стратегии «Депозит +", инвестирующей в облигации — все сделки по стратегии, проводимые опытным специалистом, будут автоматически отражаться на счете клиента.

Эту стратегию можно подключить и на индивидуальный инвестиционный счет — тогда помимо потенциального дохода от облигаций, инвестор получит и гарантированный государством налоговый вычет в размере 13% от внесенных на счет средств.

Больше информации о «Депозит +", смотрите по ссылке. Телефон: (4912)50-20-70.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 67 265
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 5
10:21, 16 ноября 2017 46 397
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 23 966
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 22 798
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
14:58, 22 ноября 2017 22 323
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований