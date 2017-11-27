«Депозит+» или Альтернатива банковского депозита

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Снижение средних ставок по банковскому депозиту заставило граждан искать не менее надежные, но потенциально более доходные инструменты. Дополнением или даже заменой банковскому вкладу стали облигации федерального займа (ОФЗ).
Эти бумаги, выпущенные государством, помимо высокой надежности, обладают рядом преимуществ — купонный доход (регулярно выплачиваемые проценты) не облагается налогом, а выйти из бумаг можно в любой момент без потери накопленного купонного дохода. Но держатель облигации может заработать еще больше за счет роста котировок облигации.
Ряд ОФЗ обладают очень интересным свойством — когда Банк России снижает ключевую ставку, и как следствие, банки снижают ставки по вкладам, котировки облигаций растут. Основная сложность — выбрать именно те облигации, которые будут дорожать. Впрочем, можно воспользоваться готовым решением в сервисе «Автоследование» от инвестиционной компании «Финам», подключившись к стратегии «Депозит +", инвестирующей в облигации — все сделки по стратегии, проводимые опытным специалистом, будут автоматически отражаться на счете клиента.
Эту стратегию можно подключить и на индивидуальный инвестиционный счет — тогда помимо потенциального дохода от облигаций, инвестор получит и гарантированный государством налоговый вычет в размере 13% от внесенных на счет средств.
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