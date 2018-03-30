Что соцсети могут принести бизнесу? Интервью со специалистом по SMM Владимиром Лоцмановым

Социальные сети стали в последние годы тем местом, где люди проводят большую часть своего времени. Проснувшись, молодое поколение первым делом тянется к своему смартфону, не расстается с ним весь день и прощается с любимым гаджетом только уснув. Постепенно «ВКонтакте», Facebook и другие соцсети заменяют собой остальные сайты, становятся главным местом общения, источником новостей, торговой площадкой, видеохостингом и так далее.

Благодаря огромной активной аудитории соцсети превратились в перспективные рекламные площадки, способные серьезно потеснить телевидение, «наружку» и другие уже классические платформы. При этом продвижение в соцсетях серьезно отличается по своим подходом от привычной рекламы. Об этом и многом другом мы поговорили с организатором конференции « ДЕЛАЙ SMM! » Владимиром Лоцмановым.

Расскажите немного о себе, почему в свое время вы решили профессионально заниматься SMM? Как к этому пришли? Каких успехов достигли?

Я в продажах с 2011 года и долгое время работал в классических направлениях — прямые продажи и телемаркетинг. Соцсети в моей жизни появились гораздо раньше и мне всегда нравилось работать с сообществами, настраивать, делать дизайн. После появления таргетированной рекламы сразу начал делать первые тесты и учиться, а с 2015 года решил полностью перейти в направление маркетинга в социальных сетях и на сегодняшний день у меня своя команда, которая работает на десятком проектов на постоянной основе.

Самый интересный проект — всемирно известная пиццерия «Папа Джонс»

Я активно принимаю участие, сам делаю всю рекламу, веду свой блог и стараюсь чаще проводить обучающие вебинары, выступать на конференциях — развивать нишу. Как раз примерно в 2015 году соцсети перешли к полностью системной работе, оформилась профессия специалиста по SMM и сегодня практически любой бизнес-проект может использовать соцсети для получения клиентов. Сегодня я и моя команда делаем довольно серьезный оборот, а средний чек за наши услуги перешел порог в 50 тысяч в месяц. Самый интересный проект — всемирно известная пиццерия «Папа Джонс», с которой мы работаем уже в пяти городах.

Как вы считаете, в чем главное отличие SMM от более традиционных методик продаж? В чем основное преимущество?

Основное отличие SMM — стоимость привлечения нового клиента. Прямые продажи, телемаркетинг, классический маркетинг приводят клиента с куда большими вложениями. К тому же ремаркетинг в интернете по факту наладить куда проще, чем вести постоянную работу в живую. Я уже не говорю о наружной рекламе, радио, ТВ и подобном.

Основное отличие SMM — стоимость привлечения нового клиента

Затраты на эту рекламу достигают огромных сумм, но если вложить то же самое в интернет-маркетинг, можно сделать результаты лучше и на перспективу. Но что касается SMM — всегда стоит помнить, что это работа в долгую. Практически ни в одной нише, особенно в региональном бизнесе, почти невозможно начать делать весомые продажи с первого же месяца.

Вы организовываете первую крупную SMM-конференцию в Рязани. Как вы решились на такой смелый шаг?

Мы долго посещали подобные мероприятия в столицах и увидели, что они дают много. Вы не только узнаете новую информацию, но и общаетесь со спикерами, владельцами бизнеса, специалистами. Самое главное — тщательно подготовить информацию и адаптировать ее под участников конференции. Именно этим мы сейчас тщательно занимаемся. Наша конференция будет отличаться от многих подобных мероприятием докладами «без воды» и реальными кейсами для малого и среднего бизнеса, где при небольших вложениях удалось сделать хорошие результаты.

Расскажите немного о спикерах, которые выступят на конференции

Все спикеры — настоящие профессионалы-практики, ежедневно работающие над десятками проектов в своих отраслях SMM. Например, Сергей Федюнин недавно занимался концертами Scorpions в России, а у Анны Тыщенко среди клиентов компания Asics. Саша Постанович выиграл конкурс «ВКонтакте» на лучших авторов и набирает сотни тысяч просмотров на личной странице благодаря своим текстам, Данил Журавлев — разработчик лучшего инструмента для подбора аудитории для рекламы ВКонтакте Таргет Хантер. Все они являются постоянными спикерами всероссийских конференций, уважаемыми специалистами.

Затраты на классическую рекламу достигают огромных сумм, но если вложить то же самое в интернет-маркетинг, можно сделать результаты лучше и на перспективу

В Рязани их знают мало, но у нас и сама сфера SMM практически не развита. У нас до сих пор совсем дешевая реклама в сети по региону и конкуренции в ней практически нет, а предприниматели упорно не занимаются этим. Наша конференция нужна как раз для того, чтобы доказать важность этого канала продаж и дать практические знания.

В анонсе конференции говорится, что она будет полезна не только людям, занимающимся SMM, но и самим бизнесменам. Можете вкратце объяснить чем?

Бизнесмены должны понимать «кухню» интернет-маркетинга. В противном случае они просто не смогут качественно работать со своими подрядчиками. Важно правильно ставить KPI и работать совместно. Успех проекта всегда напрямую зависит от владельца бизнеса. Многие предприниматели могут заниматься рекламой самостоятельно, в частности малый бизнес. Есть множество примеров, когда бизнесмен не видел работы подрядчика и поэтому посчитал, что она не принесла результата.

Опять же, на рынке достаточное количество недобросовестных специалистов и оценить его работу можно только при наличии хотя бы минимальных знаний в SMM и интернет-маркетинге.