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Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования.
Как рассказали специалисты, тейпы активно используются при:
а также при:
Что это такое
С медицинской точки зрения, это терапевтический процесс или способ лечения, подразумевающий наложение специального эластичного пластыря (кинезио тейпа) на травмированные участки тела. Такой высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения, стабилизирует сустав, позволяет увеличить амплитуду движения, способствует интенсивному заживлению травмы.
Кинезио тейп разработан почти полвека назад японским доктором Кензо Касе. Метод обеспечивает мышцы и связки постоянной поддержкой, ускоряет их самостоятельное заживление без применения медицинских препаратов — таблеток, мазей.
Первоначально метод кинезиотейпирования использовался профессиональными спортсменами в качестве альтернативы различным обезболивающим препаратам при травмах мышц, суставов и связок.
Принцип действия
Кинезио тейп влияет на травмированный или больной участок тела и оставляют там на некоторое время. Обычно это срок от трех до пяти дней, в некоторых случаях используют пластырь с усиленным клеем, который может держаться целую неделю. На ленту нанесен специальный гипоаллергенный акриловый клей, который начинает работать при контакте с кожей. Клей не вызывает аллергических реакций и не оставляет следы на коже, не имеет неприятного запаха.
В этом и заключаются преимущества кинезиотейпирования — негативных аффектов нет, лечение получается удобным и эффективным. Можно просто наклеить пластырь в больном месте и заниматься своими делами. Не придется отвлекаться на прием таблеток или растирание мази, пластырь работает все время.
В процессе наложения кинезио тейпов на поврежденную мышцу или сустав используется различное натяжение ленты, благодаря чему улучшается кровообращение и моделируется мышечно-фасциальный сегмент.
Для достижения максимального эффекта необходимо обратиться к специалисту. Получить услугу кинезиотейпирования можно в Центре доктора Бубновского в Рязани: Касимовское шоссе, дом №8 корпус 1. Запись у администратора по телефону: 8 (4912)511-730.
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