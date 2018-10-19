Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

В Рязани уже 18 лет работает Медицинский восстановительный центр «Движение». Его специалисты, используя традиционные методы лечения, помогают людям избавиться от заболеваний опорно-двигательного аппарата и обрести легкость движения.

По словам гендиректора МВЦ Сергея Бирюкова, со временем потребность в восстановительной медицине у людей выросла, и руководство приняло решение открыть второй центр в микрорайоне Дашково-Песочня. Новый филиал расположился на улице Шереметьевской, 6. Официальное открытие прошло во вторник, 16 октября.

«Таким образом мы восполняем потребность людей в восстановительной медицине, — рассказал Бирюков. — Все хотят, чтобы она была в шаговой доступности, а в микрорайоне Дашково-Песочня живут около 30 процентов от общего числа населения Рязани. И важно, чтобы люди могли без больших временных затрат на дорогу и простаивание в очередях получить качественную и квалифицированную медицинскую помощь».

Он добавил, что в будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.

В «Движении» работают травматолог-ортопед, невропатолог, физиотерапевт, массажист, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине — специалисты высокой квалификации, зарекомендовавшие себя в МВЦ на Семашко.

В центре лечат болевые симптомы в спине и суставах, вызванные травмами, грыжами межпозвоночных дисков, проявлениями остеохондроза, головные боли, ортопедические проблемы — нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, артроз.

Избавиться от боли и вернуться к привычному образу жизни специалисты помогут при помощи механотерапии с применением аппаратов Artromot, коррекционной мышечно-суставной гимнастики, массажа, тепла и водолечения. В планах у центра — освоить корсетирование для корректирования осанки.

Новый филиал оснащен современным оборудованием, залом для занятий лечебной физической культурой, раздевалкой и душем. Руководство «Движения» регулярно отслеживает инновации в сфере восстановительной медицины и внедряет в работу те, что не распространены в Рязани или вовсе отсутствуют.

Сергей Бирюков отметил, что важной задачей является оказание необходимой медицинской помощи рязанцам в их родном городе, чтобы им не пришлось обращаться в Москву. «Для них это потеря времени, дополнительные расходы на проживание и лечение. А дома и стены помогают», — добавил он.

Бирюков рассказал, что в лечении опорно-двигательного аппарата специалисты «Движения» делают акцент не только на кинезиотерапии, но и на внедрении пассивной разработки суставов и конечностей. «Например, аппараты Artromot очень хорошо помогают пациентам после эндопротезирования. Их использование возможно как в зале ЛФК, так и на дому, — отметил руководитель центра. — Опять же, не все хотят заниматься в зале. Зал — это здорово, но есть люди, которые ленятся, боятся боли».

Клиенты могут взять оборудование в аренду и заниматься, не выходя из дома. Заказ можно сделать по телефону или в самом центре. В удобное время прибор доставят и настроят, а пациента обучат правильно его использовать. При этом все занятия проходят под наблюдением специалистов. Они контролируют технику выполнения и отслеживают самочувствие пациента удаленно — по видеосвязи через интернет.

Также новый филиал оснащен уникальным тренажером для пассивно-активной разработки верхних и нижних конечностей «Орторент МОТО». Его тоже можно арендовать.

«Восстановительная медицина — это не аналог лечения лекарственными препаратами. Это восстановление организма за счет собственных ресурсов. Для достижения хороших результатов в лечении нужно, чтобы пациент проявил силу воли. Наша задача — его поддержать и дать технологические возможности для этого», — заключил Сергей Бирюков.

В день открытия все посетители смогли бесплатно проконсультироваться со специалистами центра, позаниматься в зале ЛФК, а также получили скидки 20% на лечебные курсы.

Стоит отметить, что лечебная программа составляется индивидуально после консультации со специалистом и прохождения тестирования. Курс длится 12 занятий — до 1,5 месяцев. Для льготных категорий граждан действует система скидок. В ним относятся инвалиды I, II, III групп, медработники, многодетные и одинокие родители, студенты, ветераны и участники боевых действий, пенсионеры.