Битва за кулич: в мультиварке, хлебопечке или в духовом шкафу?

Печь или не печь? Вопрос, который задают себе современные хозяйки накануне Пасхи. Куличи сегодня разных видов и размеров от хлебозаводов и частных пекарен, от ресторанов и мастериц из интернета можно купить в любом количестве и за любую цену. Однако, если вам важна сопричастность и вы за традиции подготовки к празднику, предлагаем другой вопрос к размышлению. Брать ли в помощь «умную технику», либо по старинке пользоваться руками и духовкой?

В магазине «Элекс» провели эксперимент и опросили опытных участниц кулинарных форумов. Испекли три кулича: в мультиварке, в хлебопечке и в духовке. Рецепт брали один, о плюсах и минусах всех вариантов готовы рассказать прямо сейчас.

Участники кулинарного эксперимента — мультиварка SUPRA MCS-5202G champaghe, хлебопечь MYSTERY MBM — 1210 и духовой шкаф BOSH HBN239E5R.

Тесто: два ноль в пользу духовки и хлебопечки

Что такое пасхальный кулич? По сути — хлеб, только очень сдобный, с большим количеством дрожжей и яиц, пышный, воздушный, таящий во рту. И основная забота ложится на подготовку теста. Хозяйки с опарой и вымешиванием проводят на кухне до половины дня. Поколение наших бабушек ни за что не откажется вручную доводить тесто до кондиции. В этом эксперименте четко следовали инструкциям и советам бывалых хозяек. Занятие для выносливых. Времени ушло немало!

Хлебопечки предлагают вариант «все в одном». Для современной работающей женщины это выручалочка, а не гаджет. Изготовление основы для кулича с помощью техники длится около часа: машина сама замешивает массу, хозяйке нужно только добавить необходимые ингредиенты, а после обмять получившееся тесто.

Может показаться, что процесс замеса в хлебопечке неоправданно ускорен, ведь все закладывается в ведерко одновременно. Смущает и замена прессованных дрожжей на сухие быстрого действия. Соотношение муки и жидкости часто не такое, как в тесте ручного вымешивания. В 80% случаев кулич удается на славу. Но, несмотря на проверенные рецепты, есть риски. Причина кроется в разном качестве муки — помол, влажность, количество клейковины — все эти параметры имеют большое значение. Поэтому, чтобы приготовить пасхальные куличи в хлебопечке, необходимо испечь пробный хлеб.

Битва за кулич: как не испортить тесто при выпечке

Здесь у мультиварки появляются преимущества как минимум перед духовками:

куличи не подгорят. Чаша мультиварки изготовлена из качественного материала с антипригарными свойствами;

блюдо гарантировано пропечется, так как устройство обладает выверенным температурным режимом, при низкой мощности можно установить дополнительное время выпечки;

чтобы тесто поднялось еще раз перед выпеканием, не обязательно искать для него теплое место, можно переложить его в емкость мультиварки, обработанную растительным маслом, и включить режим подогрева.

Хлебопечь, тем временем, как в сказке замесила тесто. Разные производители по-разному называют программы для выпечки того или иного вида хлеба. В любом случае, необходимо выбрать режим с самым долгим замесом, так как сдобному тесту нужно больше времени на вызревание.

Выпечка в духовке — искусство. Конечно, по хорошему, хозяйке к агрегату необходимо привыкать. Перед посадкой сдобы тщательно прогрейте духовку. Перемены температуры при выпечке ни к чему. По этой же причине не открывайте дверцу духовки без надобности. В экстренных случаях, когда будет заметно, что верхушка кулича подгорает, необходимо накрыть его влажной пергаментной бумагой, а лучше изначально на дно духовки поставить емкость с водой.

Вари, горшочек

У мультиварок есть только один небольшой недостаток касательно приготовления куличей — верхушка сдобной выпечки не будет румяниться, поскольку сверху отсутствует нагревательный элемент. Впрочем, если покрыть кулич глазурью, этот недостаток роли не сыграет.

Среди пользователей хлебопечек часто практикуется и такой способ приготовления куличей — хлебопечка лишь замешивает тесто, освобождая руки и время хозяйки, а выпечку куличей вск же доверяют привычной духовке. Но мы в ходе эксперимента хлебопечка показала массу достоинств: от замеса до выпечки.

Духовка тоже не подвела. Из плюсов — одновременно мы ставили три формы, так что на выходе получили сразу три небольших пасочки. Однако, времени и нервов на выпечку ушло больше.

В « Элекс » есть большой выбор мультиварок, хлебопечек, и духовых шкафов.