Безопасное хранение ценностей на время отпуска в сейфовых ячейках «Живаго-банка»

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С наступлением летних отпусков перед горожанами встает проблема сохранности сбережений, важных документов и драгоценностей, которые рязанцы отставляют дома, отправляясь на море или дачу.
Чтобы не беспокоиться за свои ценности в период отъезда, разумнее всего отдать самое дорогое на хранение в банк. Банк гарантирует надежность и неприкосновенность предметов хранения, а также гарантирует конфиденциальность предоставления услуги.
Индивидуальные сейфы располагаются в хранилищах, которые защищены круглосуточной охраной, ведь безопасность — это основной критерий при выборе ячейки.
«Живаго-банк» поможет рязанцам позаботиться о сохранении бумаг, документов, ювелирных изделий, произведений искусства и других ценностей, предлагая аренду сейфовых ячеек по выгодной цене: по условиям акции при аренде ячеек в летний период на срок от 31 до 90 дней стоимость составит всего 30 рублей/день. Рязанцы могут арендовать как маленькие сейфовые ячейки (74×300×400), так и средние (126×306×400), большие (256×306×400) и очень большие (525×306×400).
Также аренда банковских сейфовых ячеек может быть полезна риелторам и клиентам при сделках с недвижимостью. Возможность использовать индивидуальный банковский сейф для совершения операций купли-продажи недвижимости со специально оформленными особыми условиями допуска к хранилищу позволит избежать рисков и неудобств, связанных с расчетами наличными денежными средствами.
Узнать подробнее об условиях предоставления в аренду сейфовых ячеек в можно в офисе «Живаго-банка» на улице Почтовой 64, по телефону контактного центра
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