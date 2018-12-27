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13:20, 27 декабря 2018 580

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В аптеках сети «Спрэй» наряду с лекарственными препаратами и ортопедическими товарами представлены средства различных косметических марок для ухода за волосами, лицом и телом. В преддверии новогодних праздников «Спрэй» подготовил для рязанцев подарочные наборы косметики от ведущих французских марок VICHY и La Roche-Posay.

Косметические средства марки VICHY представлены в пяти подарочных вариантах и направлены на преображение качества кожи, на уход за зрелой кожей и ремоделирование овала лица, коррекцию признаков старения на разных стадиях формирования, а также коррекцию морщин и повышение упругости кожи.

В основе косметики VICHY — Минерализирующая термальная вода Vichy, которая образуется в недрах французских вулканов: на глубине четырех тысяч метров от поверхности земли при температуре 140 градусов Цельсия. Она богата 15 минералами и микроэлементами, которые активизируют собственные защитные силы кожи, укрепляют и восстанавливают ее. Уникальным свойством, характерным только для термальной воды Vichy, является буферный эффект — способность препятствовать изменению PH кожи под воздействием негативных внешних факторов.

«С возрастом и под воздействием неблагоприятных факторов барьерно-защитные функции кожи нарушаются. Термальная вода VICHY оказывает регенерирующее действие на кожу, способствует ускорению обновления клеток в эпидермисе», — рассказала фармацевт аптечной сети «Спрэй» Ольга Баранчук.

Косметика марки La Roche-Posay — это результат работы специалистов одноименной дерматологической лаборатории. Аптеки «Спрэй» предлагают подарочные наборы La Roche-Posay, в составе которых средства для интенсивной коррекции признаков старения и ежедневного ухода для естественного увлажнения.

В основе дерматологической косметики La Roche-Posay также содержится термальная вода. Она богата селеном, микроэлементом-антиоксидантом и успокаивает кожу после интенсивного солнечного воздействия, борется с раздражением и зудом, защищает клетки кожи от свободных радикалов, снимает покраснение, а также смягчает и успокаивает кожу после косметических процедур. Подходит для сухой и атопичной кожи.

«Косметика La Roche-Posay рекомендована людям с чувствительной кожей и гарантирует оптимальную переносимость, бережно и деликатно воздействует на все типы и состояния кожи», — отметила Ольга Баранчук.

Косметика обеих марок гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов и не содержит и парабенов.

«Марка VICHY уже давно на рынке и имеет большое количество положительных отзывов, благодаря эффективности, а так же уникальным текстурам. Марка La Roche-Posay существует не так давно, но тоже нашла своего потребителя. Это настоящая французская косметика, у нас нет подделок», — подчеркнула фармацевт.

В преддверии Нового года любой из косметических наборов марок VICHY и La Roche-Posay может стать выгодным приобретением: средства, купленные по отдельности, обойдутся покупателям дороже, чем те, что уже входят в состав наборов. Таким образом производитель предлагает познакомиться с косметикой для комплексного ухода за кожей с выгодой для кошелька.

Приобрести подарочные наборы в Рязани можно в аптеках сети «Спрэй» по следующим адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35;
  • улица Ленина, дом №21 (ТЦ «Атрон»);
  • улица Соборная, дом №15-а (ТРЦ «Малина»);
  • улица Народный Бульвар, дом №8;
  • Московское шоссе, дом № 21 (ТРЦ «Премьер»).


Автор: Юлия Полушина

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