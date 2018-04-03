Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В пятницу, 13 апреля, в ресторане «Арагон» рязанкая поэтесса Анна Бобровская презентует новый сборник «Я вижу его так». Выступление автора пройдет в виде часового поэтического Stand Up-моноспектакля.

В новый сборник вошло стихотворение «Нестерпимо захотелось замолчать», которое в прошлом году Бобровская прочла перед многотысячной аудиторией на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, а также на День народного единства в «Лужниках».

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения, зачем она продавала крем для ног в электричках и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

Презентация сборника «Мой милый мальчик» состоялась в апреле прошлого года. Спустя ровно год выходит новая книга — это совпадение?

Да. В какой-то момент я поняла, что мне нужно немного ускориться. Когда я перестаю писательскую деятельность, то начинаю «провисать». Потом очень сложно взять себя в руки. Чем меньше мы делаем, тем больше вероятность выпасть из потока и потерять стремление развиваться и наращивать темп. Когда откладываешь на потом, жизнь отбрасывает на три шага назад. Поэтому я решила: книга в год — это нормально. В написании стихов и в любой работе чем больше делаешь, тем более крутым специалистом становишься в своей сфере, и абсолютно не важно — творческая она, или ты кирпичи делаешь на заводе.

Перерыв между сборниками «Я родом из детства» и «Мой милый мальчик» составил три года. Можно это назвать периодом, когда вы сделали три шага назад и «провисли»?

Да, это можно так назвать. В ходе нашего разговора я это поняла. В отличие от той Ани, которая выпустила сборник «Родом из детства», я стала более уверенной в себе. И если бы не люди, которые меня тогда поддержали и взяли ответственность в некоторых моментах на себя, у меня бы ничего не получилось. Они были для меня, как семь нянек. Когда я осталась одна, моя вера в себя и в свои возможности покосилась. Мне было сложно поверить, что я смогу все провернуть и реализовать, что мне хватит сил и времени. В тот момент я действительно сделала три шага назад.

«За меня это никто не сделает»

Но стихи я все равно писала. Даже в те моменты, когда ничего не делаешь, все равно для чего-то созреваешь. И это может придать в дальнейшем сил шагнуть сразу на три шага вперед. После сборника «Мой милый мальчик» я поняла, что могу сама и что за меня это никто не сделает. Даже если рядом нет людей, способных помочь, нужно идти по своему пути, иначе вообще не сдвинешься с места.

Новый сборник, презентация которого пройдет в апреле этого года, носит название книги, которую вы выпустили в 2013 году — «Я вижу его так». Из-за этого возникает небольшая путанница. Почему вы вернулись к такому названию?

Самый первый сборник «Я вижу его так» был сделан вручную и содержал гораздо меньше стихотворений. Это практически реликвия. В новом варианте старые стихи я немного отредактировала, ведь раньше никто не вычитывал произведения. Затем я решила, что сборник должен выйти в серьезном формате и обрести жизнь, как продолжение того начала. Получается, что с одной стороны «Я вижу это так» — четвертый, а с другой стороны — третий по счету сборник. В него вошли все стихи из первой книги и уже новые произведения.

Расскажите, о чем новый сборник?

В начале книги есть небольшое либретто, которое поясняет: вижу кого? вижу как? Речь о мире, который меня окружает. В книге я намеренно пишу, что никому и ничего не хочу доказать, перетянуть на сторону своего мнения или во что-то вовлечь. У меня есть мнение, но принимать его, соглашаться с ним или спорить — это решит сам читатель, так как у него есть свое видение. В этой книге я собрала материал за последние пять лет. При этом я не стала выбрасывать из сборника «слабые» стихи, не стала выстраивать драматургию, а также включила периоды, когда мне вообще не хотелось писать. Случалось, я полгода ничего не писала, а затем рождалась лишь одна строчка — она там тоже есть.

«Я пошла на риск»

Я оставила все как есть, чтобы творческие люди понимали, что этот путь непростой, что будут ошибки, сильные и слабые вещи. В книге есть мои провалы, взлеты и периоды, когда совсем не хотелось творить. Я пошла на риск и решила быть честной в мире, где нужно соблюдать определенные правила игры.

На выпуск предыдущих двух сборников пошли деньги, собранные на краудфандинговой платформе. В этот раз вы выпускаете книгу на собственные средства?

Я решила, что будет абсолютно честно и справедливо не собирать деньги через платформу, а сделать сборник на деньги, заработанные от продажи предыдущих сборников. С выпуском первых книг мне помогли, таким образом люди дали мне возможность заработать на следующую книжку.

Ваши стихотворения — это результат личных переживаний и опыта?

Безусловно, все мои стихи основаны на опыте, но не всегда на моем. Например, стихотворение, в котором человек хоронит своего ребенка. Я не теряла детей, но не могу равнодушно к этому относиться. Историю о том, как кто-то потерял ребенка, я услышала в маршрутке. Для меня это самый большой страх, ведь я — мама. Есть события, на которые я смотрю и по несколько раз в день плачу, но все равно смотрю и намеренно делаю себе больно, чтобы это оставалось уроком для меня как можно дольше. Мы часто игнорируем какие-то важные вещи, проходим мимо людей, которые нуждаются в помощи. Если тема во мне как-то отзывается, я о ней пишу. И пусть со мной этого не происходило, я ставлю себя на место того человека и переживаю вместе с ним.

Как изменилась Анна Бобровская с момента выпуска первого сборника, и каким образом изменения отразились на вашем творчестве?

Мне кажется, что я выросла. У меня даже была попытка написать стихотворение на эту тему: каждый день я просыпаюсь новым человеком, а мир продолжает крутиться. Сколько прошло дней с того момента, столько и витков нового человека появилось во мне. Где-то из неуверенного человека, я стала более уверенной, из хрупкой и ранимой — более толстокожей. Я этому рада и не рада одновременно. Рада, потому что невозможно «болеть» от всего, что происходит вокруг. Когда-то мне даже жить не хотелось — в глобальном смысле. Этот мир очень болезненный и жить в нем, понимая весь ужас и не понимая, зачем ты здесь, очень сложно. Недавно я разговаривала со своими друзьями, которые признались мне: мы вдруг стали ловить себя на мысли, что так хочется жить. И я разделяю их мнение. Теперь я понимаю, что даже несмотря на все тяготы, так жить хочу. Я стала счастливей, позитивней, в чем-то более вредная и менее терпеливая.

«Со съемок в реалити-шоу я вернулась в колоссальном стрессе»

Я стала писать по-другому, и в новой книге это можно будет увидеть. Последние стихи колоссально отличаются от первых по ритму, по манере, по образам, которые в них проскальзывают, они более прямолинейные и написаны через другие «точки» зрения. Я стараюсь обращать внимание на другие детали и образы и раскрывать те мысли, которые я доношу, чтобы читатель не путался и понимал о чем речь в стихотворении. Мое стремление — быть и понятным, и художественным поэтом одновременно. Со съемок в реалити-шоу я вернулась в колоссальном стрессе и абсолютно другим человеком, я написала такие стихи, которые сейчас читаю, когда мне самой нужна поддержка. Для меня это прям очень высокий уровень, потому что мне хорошо от того, что я делаю. Когда я делаю плохо, я понимаю, что точно могу лучше.

В какие моменты чаще всего рождаются строчки и целые стихотворения?

Чаще всего они ко мне приходят, когда я остаюсь одна. И это очень большой подарок — остаться одной. Мне сложно выбирать моменты, в которых я принадлежу исключительно сама себе, и от этого очень сильно страдаю, потому что мне нужна тишина. Мне иногда нужно, чтобы никого не было рядом, чтобы никто не ходил, не говорил, даже в соседней комнате. Когда я одна — это гармония. Бывает, что я не могу писать, пока не наведу вокруг себя порядок и не избавлюсь от кавардака. Хотя даже он, творческий кавардак, может быть для меня питательным. Нередко случалось, что после очередной уборки у меня не оставалось сил на написание стихов. После этого я стала себя приучать — наплюй на беспорядок, не привязывайся к этому. Например, после съемок реалити-шоу я позволила себе не брать трубки, не выходила из дома, не занималась порядком, а просто сидела и слушала себя в момент, когда была сломлена. Именно в такие моменты рождаются самые искренние вещи.

«Когда я одна — это гармония»

На выступления и презентации приходят одни и те же лица или среди них появляются новые? Чувствуете, что круг ценителей вашего творчества расширяется?

Новых лиц не так много, но у меня и гастрольной деятельности не так много. Когда я приезжаю в другой город, то там, конечно, неизвестные лица. Этот круг расширяется, но не быстро. В наше время любому пишущему человеку, который пытается найти своего читателя не только в интернете, но чтобы тот еще и пришел к нему, приходится пройти непростой путь. Пока залы маленькие, все зависит от самого поэта: нужно общаться с людьми, ходить на разные вечера, знакомиться. Только потом люди начнут тебя узнавать, доверять, а когда у них появится интерес, то начнут приводить с собой друзей и знакомых. Это все развивается, но чертовски медленно. Я надеюсь, что когда-нибудь я преодолею этот рубеж.

Как изменилась ваша жизнь после выступления на ВФМС в Сочи и на Дне народного единства перед многотысячной аудиторией?

После Дня народного единства в соцсетях мне начали писать люди, которые обвинили меня в том, что адекватное лицо, которое они наконец-то увидели в телевизоре, стало транслировать [политические взгляды]. Но, собственно говоря, я ничего не транслирую. Я лишь сказала, что рада существованию фестиваля молодежи и студентов. Пусть политика и преследуют свои цели, но непьющая, смеющаяся, отдыхающая, общающаяся между собой молодежь со всех стран в одном месте — это круто. Также я сказала, что должен быть День народного единства и не важно, какой политический строй и что происходит в стране. Когда в мой адрес посыпались оскорбления, я сначала пожалела, что выступила, мне захотелось спрятаться, но потом подумала — а почему я не могу быть честной?

«А почему я не могу быть честной?»

На меня наехали и по поводу стихотворения («Нестерпимо захотелось замолчать»), мол, вы про социальные сети говорите, а сами сидите в них. Я возмутилась — вы что-нибудь вообще поняли из этого стихотворения? Когда мы торчим в каком-то потоке сплетен, слухов, когда из любой мелочи бесчеловечно делают куклу, которую прилюдно сжигают, чтобы народу было весело, мы превращаемся в сливной бочок, забываем про ценности, про культуру, чувство такта. Не можешь сказать ничего хорошего, лучше промолчи.

Вы поделились, что в какой-то момент не хотели жить, а затем изменили свое отношение к жизни. Как вам это удалось?

Счастье внутри нас, как бы банально это не звучало. Наша жизнь — это счастье. В жизни любого человека есть боль, поражения — это надо понять. Также есть неплохой метод: одно время я вечерами подходила к своей дочери и просила ее назвать мне около десяти пунктов классных вещей, которые случились с ней за прошедший день. Поначалу она говорила, что получила «пятерку» в школе, затем что была рада провести день с друзьями, с которыми ни разу не поругались. Когда я наблюдаю какие-то жуткие трагедии, то понимаю, что я абсолютно счастливый человек, потому что мои родные и близкие живы и находятся рядом со мной. Перед сном я благодарю бога за то, что они у меня есть. Счастье придет, когда люди научатся быть благодарными за то, что у них уже есть.

«Счастье внутри нас»

Этот мир несовершенный и никогда не будет другим, нужно принять его таким, какой он есть. Человек будет счастлив, когда разрешит себе думать те мысли, за которые обычно себя ругает. Также можно вспомнить свои счастливые моменты, например, пересмотрев старые фотографии. В детстве я продавала в электричках крем для ног, потому что у моей семьи не было денег. Но я была счастлива, когда, возвращаясь поздно вечером домой, ела хот-дог, а также пила кофе из пластикового стаканчика. В итоге понимаешь, что счастье не в вещах, а в моментах. Для счастья ничего не надо, на него нужно просто обратить внимание. У меня даже есть стихотворение: «Счастье сидит и тихонько ждет, когда же его хоть кто-то найдет…»

Фото из архива Анны Бобровской