14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

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Центральный парк культуры и отдыха место для горожан знаковое. Рязанцы постарше расскажут, как в детстве приходили в ЦПКиО кататься на аттракционах, а пенсионеры вспомнят, как в юности танцевали на летней веранде под аккордеон.
Для студентов и выпускников радиоуниверситета парк — это знаковое место встреч 7 мая. В День радио многие без предварительной договоренности спешат в парк вечером, чтобы найти бывших однокурсников, специально приехавших на встречу со всей России.
Сейчас парк меняется, планы по его реконструкции громадные. Уже расчищен Рюминский пруд — впереди благоустройство всех аллей. А пока Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.
Старейшему дубу в парке более 400 лет. Другой дуб-долгожитель спилили в 60-х годах прошлого века после удара в него молнии. На тот момент говорили, что дереву около 500 лет.
С конца XVIII по начало XX века на том месте, где сейчас находится стадион, располагалась загородная усадьба семьи рязанского купца и мецената Гаврилы Рюмина. В середине пруда находился искусственный остров с беседкой.
16 августа 1837 года в парке устроили пышный бал в честь наследника престола, будущего императора Александра II.
В 1908 году на месте, где сейчас располагается радиоуниверситет, выстроили ипподром, проводились скачки, соревнования велосипедистов и мотогонки.
Дамбу построили в 1916—1920 годах. В народе её называли немецкой из-за того, что рабочими на стройке были пленные немцы и австрийцы.
На месте нынешней Братиславской улицы был аэродром и над рощей проводились демонстрационные полёты первых авиаторов.
В 1928 году на берегу пруда заложили стадион, названный «Трактор» в честь шефского предприятия «Россельмаш».
Во время Великой Отечественной войны в парке располагалась зенитная батарея ПВО, а стадион и пруд использовались для обучения военных, которые тренировались в преодолении водных преград.
Летом 1943 года во время неудачной переправы в середине пруда затонул пулемёт «Максим», автоматы и винтовки. Оружие не найдено до сих пор.
В 50-х годах на месте рощи было решено начать строительство жилых домов. Но вырубку деревьев удалось остановить
А в 1958 году был разработан проект строительства городского парка культуры и отдыха. В парке разбили основные аллеи, сделали причал для прогулочных лодок, организовали четыре входа со стоянками для автомашин.
В 1983 году планировалось произвести реконструкцию ЦПКиО, увеличив его территорию до 100 га, и разбив на другом берегу пруда дендропарк для редких пород деревьев и кустарников. Планировалось также создать каскад прудов с песчаными пляжами.
В 1993 году вандалы подожгли Зелёный театр и сожгли тир.
Парашютная вышка и колесо обозрения простояли в парке до конца 90-х годов.
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