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12:20, 27 февраля 2017 191
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14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

Центральный парк культуры и отдыха место для горожан знаковое. Рязанцы постарше расскажут, как в детстве приходили в ЦПКиО кататься на аттракционах, а пенсионеры вспомнят, как в юности танцевали на летней веранде под аккордеон.

Для студентов и выпускников радиоуниверситета парк — это знаковое место встреч 7 мая. В День радио многие без предварительной договоренности спешат в парк вечером, чтобы найти бывших однокурсников, специально приехавших на встречу со всей России.

Сейчас парк меняется, планы по его реконструкции громадные. Уже расчищен Рюминский пруд — впереди благоустройство всех аллей. А пока Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

  1. Старейшему дубу в парке более 400 лет. Другой дуб-долгожитель спилили в 60-х годах прошлого века после удара в него молнии. На тот момент говорили, что дереву около 500 лет.

  2. С конца XVIII по начало XX века на том месте, где сейчас находится стадион, располагалась загородная усадьба семьи рязанского купца и мецената Гаврилы Рюмина. В середине пруда находился искусственный остров с беседкой.

  3. 16 августа 1837 года в парке устроили пышный бал в честь наследника престола, будущего императора Александра II.

  4. В 1908 году на месте, где сейчас располагается радиоуниверситет, выстроили ипподром, проводились скачки, соревнования велосипедистов и мотогонки.

  5. Дамбу построили в 1916—1920 годах. В народе её называли немецкой из-за того, что рабочими на стройке были пленные немцы и австрийцы.

  6. На месте нынешней Братиславской улицы был аэродром и над рощей проводились демонстрационные полёты первых авиаторов.

  7. В 1928 году на берегу пруда заложили стадион, названный «Трактор» в честь шефского предприятия «Россельмаш».

  8. Во время Великой Отечественной войны в парке располагалась зенитная батарея ПВО, а стадион и пруд использовались для обучения военных, которые тренировались в преодолении водных преград.

  9. Летом 1943 года во время неудачной переправы в середине пруда затонул пулемёт «Максим», автоматы и винтовки. Оружие не найдено до сих пор.

  10. В 50-х годах на месте рощи было решено начать строительство жилых домов. Но вырубку деревьев удалось остановить

  11. А в 1958 году был разработан проект строительства городского парка культуры и отдыха. В парке разбили основные аллеи, сделали причал для прогулочных лодок, организовали четыре входа со стоянками для автомашин.

  12. В 1983 году планировалось произвести реконструкцию ЦПКиО, увеличив его территорию до 100 га, и разбив на другом берегу пруда дендропарк для редких пород деревьев и кустарников. Планировалось также создать каскад прудов с песчаными пляжами.

  13. В 1993 году вандалы подожгли Зелёный театр и сожгли тир.

  14. Парашютная вышка и колесо обозрения простояли в парке до конца 90-х годов.


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