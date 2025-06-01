Интерьер ресторана «Иван Васильевич» выполнен по мотивам легендарной комедии Леонида Гайдая. Автором дизайна стал известный рязанский дизайнер Вадим Канопкин.

Открытие ресторана состоялось в 2003 году и стало настоящем событием в жизни города.

Прекрасное обслуживание в лучших традициях гостеприимства дополнит общую картину радушной атмосферы ресторана. Стоит один раз побывать в «Иван Васильевиче» и вы станете постоянными гостями. Вы можете приходить сюда с детьми, привести на обед делового партнера, устроить романтический ужин, отметить знаковое событие Вашей жизни.

Ресторан «Иван Васильевич» вмещает до 200 человек. Музыкальные композиции в исполнении известных рязанских коллективов сделают ваш вечер по-настоящему праздничным. Неизменное гостеприимство, бережное отношение к гостям — это наше кредо.