Ресторан-пивоварня «Барская пивница» гостеприимно распахнул свои двери в январе 2008. Дизайн интерьера выполнен в манере пражского пивного ресторана. Уютную атмосферу создают теплые оттенки декора, деревянная удобная мебель, настенные фотографии пейзажей Праги.

Любители спорта смогут посмотреть все интересные матчи на широкоформатном экране, а для тех, кто предпочитает активный отдых, 5 столов русского бильярда. В будние и в выходные дни в «Барской пивнице» можно насладиться выступлениями музыкальных коллективов.