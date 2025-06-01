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Барская пивница

Барская пивница

ул. Есенина, д.13г
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Ресторан-пивоварня «Барская пивница» гостеприимно распахнул свои двери в январе 2008. Дизайн интерьера выполнен в манере пражского пивного ресторана. Уютную атмосферу создают теплые оттенки декора, деревянная удобная мебель, настенные фотографии пейзажей Праги.

Любители спорта смогут посмотреть все интересные матчи на широкоформатном экране, а для тех, кто предпочитает активный отдых, 5 столов русского бильярда. В будние и в выходные дни в «Барской пивнице» можно насладиться выступлениями музыкальных коллективов.

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