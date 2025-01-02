ЗВОНТЬЯ — творцы музыкальных удивлений из Санкт-Петербурга, созидатели фриссонов с той стороны Луны, короли гастролинга от авангардного андеграунда, и самая необычная аутентичная команда этой части вселенной!
Наконец-то в Рязани можно будет услышать песни, которые лечат раненые души, чинят пробитые сердца и латают порванные крылья! Обязательно приходите знакомиться, первая встреча всегда самая чуткая!
Откроют вечер спецгости:
Villa Victoria — творцы и выжигатели музыки рок
Brain Cells — молодые и яркие рок-альтернативщики
- Возраст
- 16+