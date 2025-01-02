Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
-2°
Вск, 05
-3°
Пнд, 06
-4°
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.50 / 103.10 03/01 17:30
Нал. EUR 106.10 / 110.00 03/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
Вчера 15:15
1 427
Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий
Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите пр...
2 января 2025 15:18
5 404
Пять лучших блюд от похмелья
1 января 15:30
4 737
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 2024 14:09
10 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Звонтья
4 января в 19:00
Концерты

Звонтья

Арт-клуб «Площадка»

ЗВОНТЬЯ — творцы музыкальных удивлений из Санкт-Петербурга, созидатели фриссонов с той стороны Луны, короли гастролинга от авангардного андеграунда, и самая необычная аутентичная команда этой части вселенной!

Наконец-то в Рязани можно будет услышать песни, которые лечат раненые души, чинят пробитые сердца и латают порванные крылья! Обязательно приходите знакомиться, первая встреча всегда самая чуткая!

Откроют вечер спецгости:

Villa Victoria — творцы и выжигатели музыки рок

Brain Cells — молодые и яркие рок-альтернативщики

Возраст
16+