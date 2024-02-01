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Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
24 ноября в 18:00
Концерты

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская

ДК РГАТУ

«Живой концерт» Виктории и Антона Макарских — яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. На концерты Макарских зрители приходят всей семьей! А песни, написанные специально для детей и песни Макарских из проекта «Святыни России», а также совместное импровизационное исполнение по просьбам более старшего поколения бабушек и дедушек лучших шедевров песенного наследия, создают незабываемую и радостную атмосферу объединения всех поколений семьи!

Антон и Виктория являются не только звездами мюзиклов и телеэкрана, но и идеальной супружеской парой. С первой минуты они влюбляют в себя зал своим тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и живым и искренним общением с публикой. Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только вживую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется «ЖИВЫМ», так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта!

Возраст
6+
Жанры
Эстрада