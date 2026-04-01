Приключения инопланетянина Ждуна продолжаются! На этот раз Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту, отдыхающего в летнем лагере. Злодеи из космоса планируют визит на Землю, и этот визит грозит землянам настоящей катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошенным гостям. Героев ждут головокружительные погони, хитроумные ловушки и неожиданные встречи.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Дмитрий Суворов
- Актёры
- Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Александр Ревва, Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Елисей Чучилин, Вероника Журавлева, Тимофей Кочнев, Михаил Мяло, Никита Конкин, Артем Борзовский, Роман Борзовский, Михаил Орлов, Денис Бузин
- Премьера
30 апреля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези, Комедия