Зачарованное королевство

Близнецы находят волшебные часы, оставленные отцом, которые способны исполнять желания. В канун Рождества с помощью часов дети попадают в страну Иногда, населенную мифическими существами. В этом удивительном месте времена года сменяются всего за один день, а загадочный Коллекционер Желаний помогает осуществлять мечты. Но все ли мечты должны сбываться?
- Страна
- Великобритания, США, Индия
- Режиссёр
- Леон Джусен
- Актёры
- Юэн МакГрегор, Хелена Бонэм-Картер, Эйса Баттерфилд, Джессика Хенвик, Мел Брукс
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
-
30 апреля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение