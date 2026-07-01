Они, казалось бы, имеют все для счастья: комфортная квартира, перспективная работа, замечательные дети. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Каждый из супругов уже давно негласно живет своей жизнью, убегая от рутины и последствий быта. В день юбилея пара получает бутылку с волшебным напитком. Теперь их жизнь — это увлекательное приключение, полное неожиданных последствий сбывшихся желаний.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Андрей Малай
- Актёры
- Ксения Бородина, Алексей Чадов, Олеся Судзиловская, Роза Сябитова, Александр Рогов, Карен Акопян, Любовь Рубцова, Евгений Шириков, Виктория Клинкова, Павел Ворожцов, Анна-Мария Тихонова, Теона Омарова, Лея Самойлова, Марк Бартон
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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30 июля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия, Научная фантастика, Романтика