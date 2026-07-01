Они, казалось бы, имеют все для счастья: комфортная квартира, перспективная работа, замечательные дети. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Каждый из супругов уже давно негласно живет своей жизнью, убегая от рутины и последствий быта. В день юбилея пара получает бутылку с волшебным напитком. Теперь их жизнь — это увлекательное приключение, полное неожиданных последствий сбывшихся желаний.