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За любовь

Люксор Круиз

11:00
13:00
17:20
19:20

Киномакс Премьер

12:20
14:00
20:30

Кинолюкс Барс

11:40
13:35
15:25
19:35

Люксор Круиз

11:00
13:00
17:20
19:20

Киномакс Премьер

12:20
14:00
20:30

Кинолюкс Барс

11:40
13:35
15:25
19:35

Люксор Круиз

11:00
13:00
17:20
19:20

Киномакс Премьер

12:20
14:00
18:15

Кинолюкс Барс

11:40
13:35
15:25
19:35

Люксор Круиз

11:00
13:00
17:20
19:20

Киномакс Премьер

12:20
14:00
20:30

Кинолюкс Барс

11:40
13:35
15:25
19:35

Люксор Круиз

11:00
13:00
17:20
19:20

Киномакс Премьер

12:20
14:00
20:30

Кинолюкс Барс

11:40
13:35
15:25
19:35

Люксор Круиз

11:00
13:00
17:20
19:20

Киномакс Премьер

12:55
14:00
20:30

Кинолюкс Барс

11:40
13:35
15:25
19:35

Они, казалось бы, имеют все для счастья: комфортная квартира, перспективная работа, замечательные дети. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Каждый из супругов уже давно негласно живет своей жизнью, убегая от рутины и последствий быта. В день юбилея пара получает бутылку с волшебным напитком. Теперь их жизнь — это увлекательное приключение, полное неожиданных последствий сбывшихся желаний.

Страна
Россия
Режиссёр
Андрей Малай
Актёры
Ксения Бородина, Алексей Чадов, Олеся Судзиловская, Роза Сябитова, Александр Рогов, Карен Акопян, Любовь Рубцова, Евгений Шириков, Виктория Клинкова, Павел Ворожцов, Анна-Мария Тихонова, Теона Омарова, Лея Самойлова, Марк Бартон
Продолж.
91 мин.
Премьера
30 июля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия, Научная фантастика, Романтика

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