Приглашаем на юбилейный концерт, посвященный 20-летию работы «Музыкальной гостиной Ирины Янковой-Стефановской».

«Музыкальная гостиная» на протяжении 20 лет приветливо распахивает свои двери для всех, кто хочет узнать что-то новое из мира музыки, приобщиться к высокому искусству.

Творческий коллектив «Музыкальной гостиной» тесно сотрудничает со многими образовательными и культурными учреждениями города и области. Благодаря совместной деятельности возникают новые интересные мероприятия и проекты, позволяющие совершить путешествие в волшебный мир музыки.