Вверх по волшебному дереву

Семья из города переезжает в деревню. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов! Пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку — и окажешься в Волшебном королевстве, где возможно все. Полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания. Увы, цифровой детокс по вкусу не всем. Старшая жить не может без соцсетей и мечтает вернуться в город. На помощь ей мчится могущественная бабушка, готовая уничтожить весь лес. Остановить ее может только чудо. Но в мире эльфов и фей чудеса буквально растут на ветках.