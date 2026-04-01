Вверх по волшебному дереву

Семья из города переезжает в деревню. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов! Пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку — и окажешься в Волшебном королевстве, где возможно все. Полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания. Увы, цифровой детокс по вкусу не всем. Старшая жить не может без соцсетей и мечтает вернуться в город. На помощь ей мчится могущественная бабушка, готовая уничтожить весь лес. Остановить ее может только чудо. Но в мире эльфов и фей чудеса буквально растут на ветках.
- Страна
- Великобритания
- Режиссёр
- Бен Грегор
- Актёры
- Ребекка Фергюсон, Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Дженнифер Сондерс, Никола Коклан, Саймон Расселл Бил, Нонсо Анози, Майкл Пейлин, Марк Хип, Дастин Демри-Бернс, Оливер Крис
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
7 мая 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези