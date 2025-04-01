Владимир Кузьмин — легенда русской рок- и поп музыки, мультиинструменталист, вокалист, поэт и композитор, на композициях которого выросло целое поколение. Его песни знает наизусть каждый российский меломан. Вся его жизнь — это сцена, творчество и удивительные эксперименты, вызывающие восторг и восхищение. Свою первую песню Владимир Кузьмин написал, когда ему было 6 лет — и с тех пор музыка стала его судьбой. Владимир поет сердцем, его творчество — это целая Вселенная, пропитанная искренностью и романтикой 90-х.

В его музыке живет душа, его голос узнает каждый, в каждой композиции есть глубинный смысл — они стали золотыми хитами, которые никогда не потеряют актуальность и всегда будут мостиком в прошлое: песни народного артиста России «Я не забуду тебя никогда», «5 минут от твоего дома», «Сказка в моей жизни» и все его хиты соединяли сердца слушателей, соединяют и продолжают это делать! Его концерты неизменно пользуются большой популярностью поклонников музыкального таланта замечательного артиста. Ждем вас!