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ВИА «Синяя птица»
24 февраля в 19:00
Концерты

ВИА «Синяя птица»

МКЦ

Уважаемые поклонники творчества легендарного вокально- инструментального ансамбля «Синяя птица»!

В этом году коллектив представляет вашему вниманию новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.

В концерте прозвучат уже полюбившиеся вам хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

Многие поклонники творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми композициями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репертуара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной для творчества ВИА «Синяя птица».

Жителям вашего города, ВИА «Синяя птица» подготовил неповторимый и полный приятных сюрпризов праздник песни!

Уйти с головой в атмосферу золотых 70-х-80х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА «Синяя птица»

О коллективе:

В октябре 1975 года, в стенах Куйбышевской областной филармонии, началась творческая деятельность легендарного ВИА «Синяя Птица», пожалуй, самого известного музыкального проекта, рожденного на Самарской земле. Коллектив подарил огромной армии своих поклонников ставшие бессмертными хиты «Ты мне не снишься», «Клен», «Горько» «Моя любовь жива» «В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу «Так вот какая ты», «Белый теплоход» и многие другие. Творчество коллектива не оставляет равнодушными ни поклонников с большим стажем, ни постоянно вливающихся в их ряды молодых зрителей. Трудно переоценить вклад «Синей птицы» в историю поп-музыки — многие её композиции стали поистине народными. Коллектив ведет активную гастрольную деятельность в России и зарубежье, становится лауреатом всероссийских и международных фестивалей, принимает участие в культурной программе Олимпиады в Сочи. В сентябре 2018 года, на родине «Синей птицы» в Самаре, был открыт первый в России памятник песне — легендарному хиту ансамбля «Клен»

Возраст
6+
Жанры
Эстрада