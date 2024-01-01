Коллектив под управлением Сергея Проскурина на сцене областной филармонии представит программу «Великая классика».

Перед слушателями выступят солисты — лауреат всероссийского конкурса Алена Силивестрова (лирико-колоратурное сопрано), лауреат международных конкурсов Андрей Мирзоян (скрипка) и лауреат II премии Международного юношеского конкурса имени Чайковского Чэньчже Ни (фортепиано).

В программе заявлены произведения Арканджело Корелли, Вольфганга Моцарта, Антонио Вивальди, Сергея Рахманинова и Габриэля Форе.

Гостей также ждет сюрприз: оркестр исполнит два произведения самого Сергея Проскурина — «Зимняя звезда» и «Христос с нами» из «Рождественской кантаты».