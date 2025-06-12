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Торнадо

Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы Торнадо жаждет возмездия за смерть отца. Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.

Режиссёр
Джон Маклин
Актёры
Джек Лауден, Рори МакКанн, Тим Рот, Такэхиро Хира, Алекс МакКуин, Джейми Мичи, Коки, Дуглас Расселл, Иэн Хэнмор, Рафаэль Тьери, Джек Моррис
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-06-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

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