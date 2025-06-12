Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы Торнадо жаждет возмездия за смерть отца. Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.
- Режиссёр
- Джон Маклин
- Актёры
- Джек Лауден, Рори МакКанн, Тим Рот, Такэхиро Хира, Алекс МакКуин, Джейми Мичи, Коки, Дуглас Расселл, Иэн Хэнмор, Рафаэль Тьери, Джек Моррис
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-06-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма