Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы Торнадо жаждет возмездия за смерть отца. Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.