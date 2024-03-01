Todd: музыканты групп Король и Шут и Северный Флот

Музыканты групп «Король и Шут» и «Северный Флот» вернутся в Рязань, чтобы вновь сыграть концерт с программой TODD и специальным бисом с хитами легендарной группы!

«TODD» — последнее творение Михаила Горшенева и музыкантов «Король и Шут», двойной альбом, объединенный общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, на основе которого был поставлен знаменитый мюзикл. В 2021 году музыканты групп «Король и Шут» и «Северный Флот» осуществили давнюю мечту Михаила и представили масштабный концерт «TODD», в который вошли все лучшие песни с двух последних альбомов легендарного коллектива, исполненные музыкантами в оригинальном звучании, как они и были задуманы.

Главными особенностями масштабного концерта «TODD» стали тематический видеоряд, сопровождающий каждую композицию на мультимедийном экране за спинами музыкантов, специальные гости-вокалисты, фирменный саунд культовой группы и, конечно, голос самого Михаила Горшенева, звучащий в ключевых композициях концерта!

В 2024 году музыканты «Короля и Шута» возвращаются, чтобы показать вам обновленную концертную программу! На этот раз всех зрителей ждет большой сюрприз — специальный расширенный бис, в который войдут самые известные и любимые публикой хиты «Короля и Шута» из разных периодов творчества группы: от «Лесника» до «Проклятого старого дома» и «Мёртвого Анархиста»! Вас ждет полновесное шоу с мощнейшим звуком, красочным светом, сюрпризами и любимой музыкой. Приходите, чтобы вновь окунуться в незабываемую уникальную атмосферу мира «Короля и Шута»!