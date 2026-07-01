TheatreHD: Моцарт. Гала-концерт из Зальцбурга

Томас Хэмпсон, Гидон Кремер, Юрий Башмет и Мицуко Утида в концерте к 250-летию великого австрийского композитора.

Несравненный хит моцартовского юбилея в Зальцбурге (2006) — прекрасный гала-концерт с участием таких звезд, как Томас Хэмпсон (баритон), Гидон Кремер (скрипка), Юрий Башмет (альт) и Мицуко Утида (фортепиано). Во главе Венского филармонического оркестра — знаменитый Риккардо Мути.

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