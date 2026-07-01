TheatreHD: Моцарт. Гала-концерт из Зальцбурга

Томас Хэмпсон, Гидон Кремер, Юрий Башмет и Мицуко Утида в концерте к 250-летию великого австрийского композитора.
Несравненный хит моцартовского юбилея в Зальцбурге (2006) — прекрасный гала-концерт с участием таких звезд, как Томас Хэмпсон (баритон), Гидон Кремер (скрипка), Юрий Башмет (альт) и Мицуко Утида (фортепиано). Во главе Венского филармонического оркестра — знаменитый Риккардо Мути.
Программа
- Концерт для фортепиано с оркестром № 25 до мажор (K.503)
- Ария для баритона с оркестром «Rivolgete a lui lo sguardo» (K.584)
- Речитатив и ария графа Альмавивы «Hai già vinta la causa» («Свадьба Фигаро», K.492)
- Дуэт Церлины и Дон Жуана «La ci darem la mano» («Дон Жуан», K.527)
- Концертная симфония для скрипки, альта и оркестра ми-бемоль мажор (K.364)
- Симфония № 35 ре мажор («Хаффнеровская», K.385)
- Финальный хор «Heil sei euch, Geweihten» («Волшебная флейта», K.620)
- Страна
- Австрия
- Режиссёр
- Брайан Лардж
- Продолж.
- 109 мин.
- Возраст
- 12+