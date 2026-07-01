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TheatreHD: Кайдановский. Спящая красавица
Кино

TheatreHD: Кайдановский. Спящая красавица

Юношеский протест, гламур и брак без любви: взгляд на «Спящую красавицу» из XXI века. Жизнь в розовом цвете не всегда праздник. Мир гламура — это не только красивая картинка, но и искаженное восприятие реальности, навязанные стандарты и фальшь. Юная наследница семьи гедонистов, что ходят в розовом и не носят обувь, получает на день рождения подарок из другого мира и отправляется в рискованное путешествие в поисках себя. Но что за мир царит за границами гламурного пузыря? Какой из миров настоящий, а какой — игра подсознания? И существует ли где-то свобода быть самим собой?

Танцевальный спектакль Андрея Кайдановского по отдаленным мотивам «Спящей красавицы» — ехидная, честная, зрелищная попытка взглянуть на современный мир с его притворством, социальными различиями и поиском собственной идентичности. Андрей Кайдановский — едва ли не главный трикстер мирового балета. Он не признает правил, не опирается на опыт предшественников, двигается «против шерсти» и создает спектакли яркие, спорные, решительно не классические, но всегда очень интересные.

«Спящая красавица» не исключение. Танцевальный спектакль, поставленный для балетной труппы Линца, — история взросления и юношеского протеста, сколь гротескная, столь и жесткая. Кайдановский безжалостно препарирует глянцевый мир, где за красивым фасадом — равнодушие, усталость и пустота, где важнее казаться, а не быть, где правила и стиль — всё, а любовь — лишь часть идеальной картинки. Его Аврора — типичный подросток, который пытается вырваться из привычного, раздражающего мира. Помогает ей в этом, как ни странно, проклятие феи Карабос. Благодаря свершившейся мести девушка оказывается за пределами своего мира: но возможно, это происходит лишь в ее воображении. В череде странных знакомств и опасных попыток взросления однажды ей попадается «хороший мальчик». И эта встреча — начало пути к взрослой жизни, где мало места для любви, зато есть много правил и требований «быть как все».

Как признается сам Кайдановский, его стиль — это баланс между жанрами, унаследованными от родителей, балерины Наталии Судаковой и актера Александра Кайдановского. Он ищет компромисс между танцем и драматическим театром, приправляя этот микс перфомансом, комедиями абсурда и многим другим. И «Спящая красавица», чем-то напоминающая о юном протесте самого хореографа, — отличный пример этого «синтетического» подхода к балету.

Страна
Австрия
Режиссёр
Андрей Кайдановский
Актёры
Элиза Лодолини, Миша Холл, Анджелика Маттиаччи, Илья Дергоусов, Хуан Юйтэн
Продолж.
75 мин.
Премьера
18 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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