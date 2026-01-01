Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 76.65 / 76.90 05/02 16:20
Нал. EUR 91.22 / 91.90 05/02 16:20
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
745
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 263
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 397
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 002
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Свист

Компания старшеклассников навлекает на себя смертельную опасность, обнаружив ацтекский свисток смерти, чей звук пробуждает и призывает их погибель. По мере того как число жертв растет, они изучают историю артефакта в надежде остановить роковую цепь событий, которую они невольно запустили.

Режиссёр
Корин Харди
Актёры
Софи Нелисс, Дафне Кин, Ник Фрост, Перси Хайнс Уайт, Алиса Сковбай, Ланетт Вэр, Джанайя Стивенс, Скай Янг, Тория Саммервилл, Мика Амонсен
Продолж.
97 мин.
Премьера
5 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

