Компания старшеклассников навлекает на себя смертельную опасность, обнаружив ацтекский свисток смерти, чей звук пробуждает и призывает их погибель. По мере того как число жертв растет, они изучают историю артефакта в надежде остановить роковую цепь событий, которую они невольно запустили.
- Режиссёр
- Корин Харди
- Актёры
- Софи Нелисс, Дафне Кин, Ник Фрост, Перси Хайнс Уайт, Алиса Сковбай, Ланетт Вэр, Джанайя Стивенс, Скай Янг, Тория Саммервилл, Мика Амонсен
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
5 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов