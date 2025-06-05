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Суровая жизнь
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Суровая жизнь

В мире преступности главарь преступного мира, которого все боятся, восстает вопреки всему. Попав в лапы скрытых врагов, он возвращается более сильным, чтобы доказать, что справедливость торжествует над злом.

Режиссёр
Мани Ратнам
Актёры
Триша Кришнан, Камал Хасан, Панкадж Трипати, Санья Малхотра, Али Фазал, Джоджу Джордж, Т.Р.Силамбарасан, Айшварья Лекшми, Раджшри Дешпанде, Ашок Селван
Продолж.
165 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

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