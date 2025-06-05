Суровая жизнь

В мире преступности главарь преступного мира, которого все боятся, восстает вопреки всему. Попав в лапы скрытых врагов, он возвращается более сильным, чтобы доказать, что справедливость торжествует над злом.
- Режиссёр
- Мани Ратнам
- Актёры
- Триша Кришнан, Камал Хасан, Панкадж Трипати, Санья Малхотра, Али Фазал, Джоджу Джордж, Т.Р.Силамбарасан, Айшварья Лекшми, Раджшри Дешпанде, Ашок Селван
- Продолж.
- 165 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма