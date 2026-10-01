Сумерки. Сага. Затмение

Белла пытается разобраться в своих чувствах к Эдварду и Джейкобу. Тем временем в Сиэтле таинственным образом исчезают люди, а армия новорожденных вампиров готовится к нападению. Чтобы защитить Беллу, Эдвард и Джейкоб вынуждены объединиться, несмотря на давнюю вражду между вампирами и оборотнями. Смогут ли они забыть свои разногласия и остановить смертельную угрозу? И кому из них в конечном счете девушка отдаст свое сердце?
- Страна
- США
- Режиссёр
- Дэвид Слейд
- Актёры
- Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Билли Берк, Эшли Грин, Джексон Рэтбоун, Никки Рид, Келлан Луц, Элизабет Ризер, Питер Фачинелли, Гил Бирмингем, Дакота Фэннинг, Анна Кендрик, Брайс Даллас Говард, Кристиан Серратос, Майкл Уэлч, Кэмерон Брайт, Джастин Чон, Джек Хьюстон, Джодель Ферланд, Дэниел Кадмор, Ксавье Сэмюэль
- Продолж.
- 134 мин.
- Премьера
-
30 июня 2010 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фэнтези, Мелодрама