Сумерки. Сага. Затмение

Белла пытается разобраться в своих чувствах к Эдварду и Джейкобу. Тем временем в Сиэтле таинственным образом исчезают люди, а армия новорожденных вампиров готовится к нападению. Чтобы защитить Беллу, Эдвард и Джейкоб вынуждены объединиться, несмотря на давнюю вражду между вампирами и оборотнями. Смогут ли они забыть свои разногласия и остановить смертельную угрозу? И кому из них в конечном счете девушка отдаст свое сердце?