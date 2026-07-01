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Старый орел

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10:00
14:20
20:40

Киномакс Премьер

10:40
14:20
18:00

Кинолюкс Барс

10:00
12:05
14:10
16:15
18:20
20:25

Кинолюкс Малина

14:10
18:50
20:55

Люксор Круиз

10:00
14:20
20:40

Киномакс Премьер

10:40
14:20
18:00

Кинолюкс Барс

10:00
12:05
14:10
16:15
18:20
20:25

Кинолюкс Малина

14:10
18:50
20:55

Люксор Круиз

10:00
14:20
20:40

Киномакс Премьер

10:40
14:20
18:00

Кинолюкс Барс

10:00
12:05
14:10
16:15
18:20
20:25

Кинолюкс Малина

14:10
18:50
20:55

Люксор Круиз

10:20
13:40
19:40

Киномакс Премьер

10:40
14:20
18:00

Кинолюкс Барс

10:00
12:05
14:10
16:15
18:20
20:25

Кинолюкс Малина

14:10
18:50
20:55

Люксор Круиз

11:00
13:40
19:40

Киномакс Премьер

10:40
14:20
18:00

Кинолюкс Барс

10:00
12:05
14:10
16:15
18:20
20:25

Кинолюкс Малина

14:10
18:50
20:55

Люксор Круиз

11:00
13:40
19:40

Киномакс Премьер

10:40
14:50
18:00

Кинолюкс Барс

10:00
12:05
14:10
16:15
18:20
20:25

Кинолюкс Малина

14:10
18:50
20:55

Главный герой истории — Батраз Зелимханович, осетинский дед, уединенно живущий в горном селе. К Батразу приезжает новый глава местной администрации Семен (Павел Деревянко), чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что «один человек — не административная единица». Семену нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается, правда, при этом он не понимает, как может единолично противостоять решению администрации. В газете Батраз видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает вернуть жизнь в родное село, превратив его в экодеревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни.

Страна
Россия
Режиссёр
Мурад Ногмов
Актёры
Алик Караев, Павел Левкин, Миша Шульц, Иса Новиков, Надежда Михалкова, Светлана Гуссаова, Павел Деревянко, Дмитрий Ткаченко, Сергей Степин, Гоша Торвич, Василий Нагиев
Продолж.
94 мин.
Премьера
30 июля 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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