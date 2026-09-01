Сказка о потерянном времени

Обычный школьный день оборачивается фантастическим приключением для Пети, Маруси и Васи, когда их потерянное за бездельем время становятся источником силы трех старых волшебников. В погоне за молодостью злодеи крадут время школьников с помощью волшебного гаджета, но из-за спешки сами превращаются в детей, а дети — в беспомощных стариков. Чтобы все исправить, им нужно не просто победить в магической схватке, но и снять заклятие до захода солнца, а главное — понять цену каждой потерянной минуты.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Андрей Никифоров
- Актёры
- Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Людмила Артемьева, Ольга Кузьмина, Ефим Петрунин, Константин Каримов, Александр Самусев, Андрей Андреев, Арина Колахметова, Даниил Никитин, Стефания Аренина
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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22 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Комедия