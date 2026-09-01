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Сказка о потерянном времени

Киномакс Премьер

10:30
11:20
12:50
14:40
15:50
17:20
18:20

Кинолюкс Барс

10:05
11:55
13:45
17:50
19:40

Формула Кино Виктория Плаза

10:35
11:00
12:35
13:10
14:35
15:10
16:35
18:35

Кинолюкс Малина

12:05
15:55
19:45

Пять Звезд Марко Молл

10:45
12:25
14:05
15:45
17:25
19:05
20:45

Люксор Круиз

09:20
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20

Киномакс Премьер

10:30
11:20
12:50
14:40
15:50
17:20
18:20

Кинолюкс Барс

10:05
11:55
13:45
17:50
19:40

Формула Кино Виктория Плаза

10:35
12:35
13:10
14:35
15:10
16:35
18:35

Кинолюкс Малина

12:05
15:55
19:45

Пять Звезд Марко Молл

10:45
12:25
14:05
15:45
17:25
19:05
20:45

Люксор Круиз

09:20
11:10
13:00
13:40
14:50
16:40
18:30
20:20

Киномакс Премьер

10:30
11:20
12:50
14:40
15:50
17:20
18:20

Кинолюкс Барс

10:05
11:55
13:45
17:50
19:40

Люксор Круиз

09:20
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20

Формула Кино Виктория Плаза

10:35
11:25
12:35
13:10
13:20
14:35
15:10
15:20
16:35
17:15
18:35

Кинолюкс Малина

12:05
15:55
19:45

Пять Звезд Марко Молл

10:45
12:25
14:05
15:45
17:25
19:05
20:45

Киномакс Премьер

10:30
11:20
12:45
14:40
15:50
18:20

Кинолюкс Барс

10:05
11:55
13:45
17:50
19:40

Люксор Круиз

09:20
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20

Формула Кино Виктория Плаза

10:35
11:30
12:35
13:10
13:30
14:35
15:10
15:30
16:35
17:30
18:35

Кинолюкс Малина

12:05
15:55
19:45

Пять Звезд Марко Молл

10:45
12:25
14:05
15:45
17:25
19:05
20:45

Киномакс Премьер

10:30
11:20
12:50
14:40
15:50
17:20
18:20

Кинолюкс Барс

10:05
11:55
13:45
17:50
19:40

Люксор Круиз

09:20
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20

Формула Кино Виктория Плаза

10:35
12:35
13:10
14:35
15:10
16:35
18:35

Кинолюкс Малина

12:05
15:55
19:45

Пять Звезд Марко Молл

10:45
12:25
14:05
15:45
17:25
19:05
20:45

Киномакс Премьер

10:30
11:20
12:50
14:40
15:50
17:20
18:20

Кинолюкс Барс

10:05
11:55
13:45
17:50
19:40

Люксор Круиз

09:20
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20

Формула Кино Виктория Плаза

10:35
12:35
13:10
14:35
15:10
16:35
18:35

Кинолюкс Малина

12:05
15:55
19:45

Пять Звезд Марко Молл

10:45
12:25
14:05
15:45
17:25
19:05
20:45

Киномакс Премьер

10:30
11:20
12:50
14:40
15:50
17:20
18:20

Кинолюкс Барс

10:05
11:55
13:45
17:50
19:40

Люксор Круиз

09:20
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20

Формула Кино Виктория Плаза

10:35
12:35
13:10
14:35
15:10
16:35
18:35

Кинолюкс Малина

12:05
15:55
19:45

Пять Звезд Марко Молл

10:45
12:25
14:05
15:45
17:25
19:05
20:45

Обычный школьный день оборачивается фантастическим приключением для Пети, Маруси и Васи, когда их потерянное за бездельем время становятся источником силы трех старых волшебников. В погоне за молодостью злодеи крадут время школьников с помощью волшебного гаджета, но из-за спешки сами превращаются в детей, а дети — в беспомощных стариков. Чтобы все исправить, им нужно не просто победить в магической схватке, но и снять заклятие до захода солнца, а главное — понять цену каждой потерянной минуты.

Страна
Россия
Режиссёр
Андрей Никифоров
Актёры
Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Людмила Артемьева, Ольга Кузьмина, Ефим Петрунин, Константин Каримов, Александр Самусев, Андрей Андреев, Арина Колахметова, Даниил Никитин, Стефания Аренина
Продолж.
90 мин.
Премьера
22 октября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

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