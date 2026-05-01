Школа магических зверей. Хранители чуда

Добро пожаловать в волшебное сообщество и школу магических зверей! Ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться на встречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия.
- Страна
- Германия
- Режиссёр
- Бернхард Яспер, Магги Перен
- Актёры
- Самуэль Шнайдер, Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Леонард Конрадс, Пурнима Грец, Аня Кармански, Марлен Лозе, Тило Фридолин Маттес, Эмилия Писке, Томоми Теман, Юстус фон Донаньи
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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11 июня 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези