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Школа магических зверей. Хранители чуда

Добро пожаловать в волшебное сообщество и школу магических зверей! Ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться на встречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия.

Страна
Германия
Режиссёр
Бернхард Яспер, Магги Перен
Актёры
Самуэль Шнайдер, Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Леонард Конрадс, Пурнима Грец, Аня Кармански, Марлен Лозе, Тило Фридолин Маттес, Эмилия Писке, Томоми Теман, Юстус фон Донаньи
Продолж.
102 мин.
Премьера
11 июня 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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