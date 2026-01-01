В Рязанской филармонии впервые выступит уникальный коллектив, исполняющий русский фольклор разных уголков нашей страны — РусТрадАнс (русский традиционный ансамбль).
Программа концерта рисует широкую палитру русской крестьянской музыкальности. Через разнообразные жанры и региональные разновидности инструментов слушатели погружаются в архаичную атмосферу.
Основа программы — «улошные наигрыши» регионов России. Эти наигрыши исполняются в разных комбинациях инструментов, среди которых уникальные аутентичные образцы: гусли крыловидные, гусли шлемовидные, петроградская трехрядная гармонь, гармонь кириллоавская, скрипка, гитара, мандолина, ложки, уральская гармонь однорядка, бубен, перкуссия, а также вокал. В программе прозвучат ранние образцы фольклорного жанра — проголосные песни Русского Севера и Сибири. Песни исполняются как в оригинальном варианте без инструментального сопровождения, так и в обработках-реконструкциях под аккомпанемент дуэта скрипок. Также в программу войдут плясовые и хороводные песни под аккомпанемент доандреевской балалайки, шлемовидных гусель и перкуссии.
Программа:
- Долгова, ярмарочный наигрыш с припевками
- Новоржевская, наигрыш под ломанье
- За реченькой, за Невагою, рекрутская песня Архангельской области
- Камаринского, плясовой наигрыш
- Ой, Дуня моя, Дунюшка, плясовая песня Новосибирской области
- Сады, мои сады, протяжная песня Алтайского края
- Дорогой, наигрыш под медленную женскую пляску с припевками
- Что не пыль в поле запылилася, протяжная песня семейских Забайкалья
- Полно, полно вам, ребята, вечериночная поцелуйная песня Омской области
- На речушке, на мосту, плясовая песня Новосибирской области
- Мамонька, рекрутский наигрыш с припевками
- Зародилася Дуняша, плясовая песня «крутуха» Новосибирской области
- При долине куст калиновый стоял, плясовая песня Новосибирской области
- Пермская улошная, наигрыш «Улошный» с припевками
- Батюшка, плясовой наигрыш Курской области
- Возраст
- 6+