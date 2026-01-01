Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 612
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
РусТрадАнс
16 февраля в 19:00
РусТрадАнс

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

В Рязанской филармонии впервые выступит уникальный коллектив, исполняющий русский фольклор разных уголков нашей страны — РусТрадАнс (русский традиционный ансамбль).

Программа концерта рисует широкую палитру русской крестьянской музыкальности. Через разнообразные жанры и региональные разновидности инструментов слушатели погружаются в архаичную атмосферу.

Основа программы — «улошные наигрыши» регионов России. Эти наигрыши исполняются в разных комбинациях инструментов, среди которых уникальные аутентичные образцы: гусли крыловидные, гусли шлемовидные, петроградская трехрядная гармонь, гармонь кириллоавская, скрипка, гитара, мандолина, ложки, уральская гармонь однорядка, бубен, перкуссия, а также вокал. В программе прозвучат ранние образцы фольклорного жанра — проголосные песни Русского Севера и Сибири. Песни исполняются как в оригинальном варианте без инструментального сопровождения, так и в обработках-реконструкциях под аккомпанемент дуэта скрипок. Также в программу войдут плясовые и хороводные песни под аккомпанемент доандреевской балалайки, шлемовидных гусель и перкуссии.

Программа:

  • Долгова, ярмарочный наигрыш с припевками
  • Новоржевская, наигрыш под ломанье
  • За реченькой, за Невагою, рекрутская песня Архангельской области
  • Камаринского, плясовой наигрыш
  • Ой, Дуня моя, Дунюшка, плясовая песня Новосибирской области
  • Сады, мои сады, протяжная песня Алтайского края
  • Дорогой, наигрыш под медленную женскую пляску с припевками
  • Что не пыль в поле запылилася, протяжная песня семейских Забайкалья
  • Полно, полно вам, ребята, вечериночная поцелуйная песня Омской области
  • На речушке, на мосту, плясовая песня Новосибирской области
  • Мамонька, рекрутский наигрыш с припевками
  • Зародилася Дуняша, плясовая песня «крутуха» Новосибирской области
  • При долине куст калиновый стоял, плясовая песня Новосибирской области
  • Пермская улошная, наигрыш «Улошный» с припевками
  • Батюшка, плясовой наигрыш Курской области

Возраст
6+