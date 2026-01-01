В Рязанской филармонии впервые выступит уникальный коллектив, исполняющий русский фольклор разных уголков нашей страны — РусТрадАнс (русский традиционный ансамбль).

Программа концерта рисует широкую палитру русской крестьянской музыкальности. Через разнообразные жанры и региональные разновидности инструментов слушатели погружаются в архаичную атмосферу.

Основа программы — «улошные наигрыши» регионов России. Эти наигрыши исполняются в разных комбинациях инструментов, среди которых уникальные аутентичные образцы: гусли крыловидные, гусли шлемовидные, петроградская трехрядная гармонь, гармонь кириллоавская, скрипка, гитара, мандолина, ложки, уральская гармонь однорядка, бубен, перкуссия, а также вокал. В программе прозвучат ранние образцы фольклорного жанра — проголосные песни Русского Севера и Сибири. Песни исполняются как в оригинальном варианте без инструментального сопровождения, так и в обработках-реконструкциях под аккомпанемент дуэта скрипок. Также в программу войдут плясовые и хороводные песни под аккомпанемент доандреевской балалайки, шлемовидных гусель и перкуссии.

Программа: