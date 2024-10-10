Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения? Музыкальный блокбастер об уникальном творческом пути Сергея Жукова и истории становления культовой группы «Руки вверх!».