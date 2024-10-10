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Руки вверх!

Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения? Музыкальный блокбастер об уникальном творческом пути Сергея Жукова и истории становления культовой группы «Руки вверх!».

Режиссёр
Аскар Узабаев
Актёры
Влад Прохоров, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Илья Русь, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако, Валентина Ляпина, Александр Обласов, Тереза Диуро, Серафима Низовская, Анастасия Кувшинова, Денис Доронин, Евгений Ковалюк, Зарина Бахтиева, Михаил Коновалов, Энджел Жуков
Премьера
2024-10-10 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мистика, Драма-комедия

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