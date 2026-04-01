Родительский дом

Стюардесса Даша приезжает в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и расплатиться с долгами. Но вместо простой сделки ее ждет сюрприз: веселые соседи, упрямый, но обаятельный сыровар Миша и его племянник — мальчик Петрович, который подстраивает Даше комичные неурядицы. Их противостояние постепенно перерастает в череду смешных и трогательных ситуаций, а попытки продать дом оборачиваются водоворотом курьезных событий с неожиданным финалом.
- Страна
- Россия, Белоруссия
- Режиссёр
- Максим Максимов, Анна Герт
- Актёры
- Роман Курцын, Полина Максимова, Вольфганг Черни, София Петрова, Виталий Карпанов, Александра Белоглазова, Дмитрий Колчин, Юлианна Михневич, Мирон Лебедев, Сергей Федоров, Александр Абрамович, Ирина Кобзева, Александр Головин, Александра Алексеева
- Премьера
23 апреля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия