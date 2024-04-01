ROCK PRIVET выступит в Рязани с большим концертом 19 МАЯ в клубе Deep!

Проект Наиля Шариязданова существует уже седьмой год и за это время набрал серьезные обороты. Их видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров, а уровень шоу неизменно растёт.

На концерте Rock Privet вас ждут драйвовая программа, все самые любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры новых номеров в формате фирменной рок-дискотеки. Команда готовится порадовать своих поклонников целой обоймой зажигательных боевиков, наиболее тепло принимаемых публикой, а также парой неожиданных сюрпризов.