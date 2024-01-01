Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-2°
Сбт, 27
-2°
ЦБ USD 88.66 0.38 26/01
ЦБ EUR 96.64 0.47 26/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 907
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 967
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 474
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
15 371
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Polnalyubvi
11 мая в 20:00
Концерты

Polnalyubvi

«СВОБОДА» event-холл

С приходом весны наступает время чудес и музыкального вдохновения. Исполнительница polnalyubvi, вместе со своим бэндом, приглашает вас стать частью уникального музыкального путешествия в рамках ее весеннего тура 2024 года. Этот тур обещает быть не просто серией концертов, а настоящим погружением в мир музыкальной магии и эмоций.

polnalyubvi известна своим уникальным подходом к музыке и перформансу. Каждый концерт в туре — это сочетание живой музыки, художественных образов и глубоких текстов, обещающих зрителям не только слушать, но и видеть и чувствовать каждую ноту и слово. В каждом городе фанатов ждет неповторимое шоу, где каждый сможет не только услышать любимые песни в новом звучании, но и открыть для себя что-то совершенно новое. Это идеальная возможность окунуться в мир, где музыка сочетается с магией весеннего возрождения. Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального праздника. Весна 2024 года будет наполнена музыкой, красотой и волшебством вместе с polnalyubvi и ее бэндом.

Возраст
16+
Жанры
Поп, Инди