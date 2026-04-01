Пока небо смотрит

Андерграундные танцоры — Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина — занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру: принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется ответить на вопрос, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Роман Михайлов
- Актёры
- Алиса Белопросова, Арсений Белов, Степан Даниелян, Тимур Гараев, Алексей Вахрушев, Кристина Кулакова, Кирилл Пашков, Дарья Екамасова, Федор Лавров, Александра Киселева, Дмитрий Щебет, Владислав Ценев, Владимир Варнава, Сосо Павлиашвили, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев, Ирина Савицкова
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
21 мая 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма