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Подводная братва. На страже рифа
Кино

Подводная братва. На страже рифа

Молодой горбатый кит Винсент вместе с командой друзей отправляется в опасное путешествие к неизведанным глубинам океана. Впереди их ждут таинственные подводные миры, невероятные испытания и встреча с древним монстром, наводящим ужас на морских обитателей. Чтобы спасти океан, друзьям предстоит проявить смелость, преодолеть свои страхи и понять, что настоящая сила рождается из дружбы и веры друг в друга.

Страна
Германия, Чехия, Канада
Режиссёр
Реза Мемари
Продолж.
91 мин.
Премьера
15 октября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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