Подводная братва. На страже рифа

Молодой горбатый кит Винсент вместе с командой друзей отправляется в опасное путешествие к неизведанным глубинам океана. Впереди их ждут таинственные подводные миры, невероятные испытания и встреча с древним монстром, наводящим ужас на морских обитателей. Чтобы спасти океан, друзьям предстоит проявить смелость, преодолеть свои страхи и понять, что настоящая сила рождается из дружбы и веры друг в друга.
- Страна
- Германия, Чехия, Канада
- Режиссёр
- Реза Мемари
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
-
15 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия