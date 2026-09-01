Подводная братва. На страже рифа

Молодой горбатый кит Винсент вместе с командой друзей отправляется в опасное путешествие к неизведанным глубинам океана. Впереди их ждут таинственные подводные миры, невероятные испытания и встреча с древним монстром, наводящим ужас на морских обитателей. Чтобы спасти океан, друзьям предстоит проявить смелость, преодолеть свои страхи и понять, что настоящая сила рождается из дружбы и веры друг в друга.