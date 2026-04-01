1942 год. Год тяжелейших испытаний, которым не видно ни конца ни края. Опытный сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости Гавриил уходит на фронт добровольцем — он верит, что Семен жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую Гавриила назначают старшиной группы снайперов — совсем молодых и неопытных ребят. Гавриил обучает бойцов снайперскому искусству и постепенно заменяет им отца. Вот только в сердце еще теплится надежда найти сына. И ради этой цели он готов выдержать все.