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Оркестр CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах
2 ноября в 18:00
Концерты

Оркестр CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах

МКЦ

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг, гастроли которого мы организовывали начиная с 2012 года.

В исполнении первых номеров оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями.

Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, солисты оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину.

Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO.

Возраст
6+