Операция «Панда». Дикая миссия

Мастеру кунг-фу Джеки (Джеки Чан) предстоит перевести своего очаровательного подопечного, панду Сюсю, в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки с ними Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало «диких» проблем.
- Страна
- Китай
- Режиссёр
- Чжан Луань
- Актёры
- Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Цю Тянь, Ван Инлу, Юй Ян
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
16 апреля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Комедия