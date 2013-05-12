Опасные отношения

Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Йорма Такконе
- Актёры
- Николай Кински, Кайла Радомски, Джейсон Сигел, Дженнифер Амака Петтерссон, Пол Гилфойл, Юн Ча Ли, Дануша Самал, Самара Уивинг, Джейк Карран, Тимоти Олифант, Кит Джардин, Джульетта Льюис, Билл Джонс, Роберт Гудман
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
14 мая 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Комедия