Оно. Дом зла

Полицейские Джексон и Брайс приезжают на вызов в обычный дом, в котором, по сообщению диспетчера, происходит нечто странное. Не разобравшись в ситуации, Брайс устраивает перестрелку. Однако вскоре выясняется, что за полицейскими наблюдают не только соседи. Дом хранит зловещую тайну, и выбраться из него оказывается не так-то просто…
- Страна
- Канада
- Режиссёр
- Брэндон Кристенсен
- Актёры
- Джейми М.Каллика, Шон Роджерсон, Кэтрин Лу Хэггкуист, Энджел Пратер, Киган Коннор Трейси, Крис Кассон, Элизабет Лонгшоу, Колетт Нвачи, Джо Перри, Кевин Дори
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
30 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов