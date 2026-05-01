Омен. Обличье зла

После развода Алисия с дочерью переезжают в уединенный загородный дом. Однако попытка начать жизнь с чистого листа оборачивается жестоким кошмаром. Обнаруженное на чердаке синее платье оказывается мистическим артефактом, пробуждающим потусторонние силы, обитающие в старом доме.
- Страна
- Испания
- Режиссёр
- Франк Ариса, Якоб Сантана
- Актёры
- Белен Руэда, Элена Ирурета, Антонио Молеро, Белен Эсиха, Сантьяго Молеро, Вера Сентенера, Самуэль Санчес Гарсия
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
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18 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов