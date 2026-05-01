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Омен. Обличье зла

После развода Алисия с дочерью переезжают в уединенный загородный дом. Однако попытка начать жизнь с чистого листа оборачивается жестоким кошмаром. Обнаруженное на чердаке синее платье оказывается мистическим артефактом, пробуждающим потусторонние силы, обитающие в старом доме.

Страна
Испания
Режиссёр
Франк Ариса, Якоб Сантана
Актёры
Белен Руэда, Элена Ирурета, Антонио Молеро, Белен Эсиха, Сантьяго Молеро, Вера Сентенера, Самуэль Санчес Гарсия
Продолж.
75 мин.
Премьера
18 июня 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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