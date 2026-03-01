Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию.
- Страна
- Канада, США
- Режиссёр
- Бен Уитли
- Актёры
- Лена Хеди, Боб Оденкерк, Генри Уинклер, Саммер Х.Хауэлл, Брендан Флетчер, Питер Синкода, Джесс МакЛеод, Сидни Сабистон, Дэвид Лоренс Браун, Карсон Наттрасс, Билли МакЛеллан, Лорен Кокран, Райан Аллен, Дэн Де Егер
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
16 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал