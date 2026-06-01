Ночной бизнес

Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет, — и желательно выжить в процессе.