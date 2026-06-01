Ночной бизнес

Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет, — и желательно выжить в процессе.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Деррик Борте
- Актёры
- Расселл Кроу, Тереза Палмер, Аарон Пол, Люк Эванс, Нина Добрев, Джолин, Джош МакКонвилл, Дэниел Дзоватто, Бенедикт Харди, Ясмин Кассим, Картия Вергара
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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25 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер